Phoebus@P1X3L傳暗撻Alice被揭同遊長隆 MakerVille否認二人拍拖

P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)與張天穎(Jaime)拍拖5年，二人先後入行並低調處理戀情，男方早年提到不想Jaime受攻擊，於是不會公開放閃。直至去年二人一度傳出「分」訊，但他們依舊專注工作，未有特別交待，惟近日發現Jaime已經unfollow了Phoebus及被指是第三者的許寶恆(Alice)。 自傳出Phoebus背住Jaime偷嗒Alice之後，二人未有回應，惟Alice在有關報導出街之後，曾轉載有關如何面對難聽說話的帖文。由於Alice並不是第一次被指是第三者，因此有網民認為她這則帖文是「扮無辜」。

同遊長隆被網民捕獲 今日有傳媒發布了一張由讀者提供的照片，相中見到Phoebus及Alice同遊廣州長隆歡樂世界，照片中二人的打扮均曾在IG出現過，尤其是Alice的吊帶衫正是她在IG置頂的生日帖文衣著，估計該張照片的拍攝者便是Phoebus。 由於Phoebus跟Alice的生日同是8月，而且只相差兩日，報道指他們在7月底同遊樂園可能是提早慶祝。至於同是8月生日的Jaime則跟隊友Beanies、工作人員及好友慶祝。 MakerVille於傍晚作出回應︰「有關今日藝人吳啟洋及許寶恆於廣州拍拖玩樂的報導，MakerVille 現作出澄清二人於拍攝劇集《飛黃騰達》煞科後，與劇中另外兩位演員，一行四人旅遊，並非報導所指拍拖玩樂。而二人亦非情侶關係。」