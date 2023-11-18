Phoebus@P1X3L推失戀情歌《孤獨先生》 吳啟洋深有體會：勉強遷就只會心血耗損

P1X3L 成員Phoebus(吳啟洋)早前推出《BAD》，以截然不同的音樂曲風和鮮明的態度展現型格一面後，今年壓軸單曲《孤獨先生》回歸擅長的抒情曲風，Phoebus對其中兩句歌詞，深有體會，「最後提到『拚死擁抱/ 將氣力盡耗』，那是指一段關係中，如果大家勉強去遷就，只會將心血耗損，令到彼此受到傷害。另外，『難道會扭轉定數』就是慨嘆大家為對方做了那麼多事情，經歷很多，可是最後還是敵不過分開的命數。」

《孤獨先生》講述面對著兩個人的情感裂痕愈來愈大，直至無法補救，究竟是盡最大努力去修補，還是寧願忍痛放手？無論是哪一個答案，結果都是令人無奈和痛心。既然難以取捨，更多人可能選擇暫時逃避，寧願孤單一個，總好過面對兩個人無言的結局。Phoebus對於歌詞中的這份無奈，也是很有感受，他解釋：「在一段關係入面，一定會有高有低，有時未必在一起才是對大家最好，男人亦有時會選擇性孤獨，希望想抽離一下，讓自己靜一靜。」

細心護花 Phoebus獲讚有風度

今次Phoebus在《孤獨先生》MV擔當男主角，而女主角找來《釀魂》演員陳紫萱，兩人上演由邂逅到相識的經歷，到最後Phoebus變回孤獨先生。Phoebus表示：「Summer係一個好好嘅女演員，拍攝嘅時候我哋都冇尷尬，好快可以投入情緒。我哋私底下都冇特別要去預演一次，到埋位嘅時候已經好順暢。我最難忘嘅情景係要用電單車載Summer，因為佢從來未坐過電單車，好多謝佢大方獻出呢個第一次坐電單車嘅體驗俾《孤獨先生》MV。」Summer則表示：「感謝導演與Phoebus讓我參與 《孤獨先生》的MV拍攝。工作那兩天發現Phoebus 對自己的作品都有清𥇦的方向和要求，而且為了做得更好，也不怕辛苦，還很認真和仔細。在拍電單車那一場，想笑他是個很囉嗦的人，不斷重複提醒我要小心排氣管很燙，說到底他就是一個很照顧對手、有紳士風度的男歌手。」