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娛樂
2024-08-08 16:29:09

Phoebus@P1X3L生日提前與fans慶祝 獲張小倫送蜜柑

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Phoebus與fans提前慶祝生日，張小倫擔任主持。

Phoebus與fans提前慶祝生日，張小倫擔任主持。

今日是P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)28歲生日，適逢早前P1X3L首張同名專輯終於面世，可說是最好的生日禮物。日前Phoebus出席buss(Phoebus粉絲暱稱)為他而設的生日見面會，與buss大玩遊戲，當中更不乏簽名及合照環節。一向寵粉的Phoebus除了出席生日見面會，他更特意抽空到影樓拍了幾輯不同風格的照片，並製成相冊及記念品給粉絲留念。

吳漢洋28歲生日，與fans提前慶祝。

吳漢洋28歲生日，與fans提前慶祝。

張小倫擔任生日會主持

hoebus的粉絲亦趁著奧運熱潮，邀請了之前跟Phoebus一同拍攝綜藝節目的前劍擊香港代表隊選手張小倫(Shawn)擔任生日會主持。入行前曾為運動員的Phoebus，與Shawn一同分享了作為藝人和運動員的相似之處，並談及如何以運動員的心態面對入行後的各種壓力。

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張小倫送上一盒蜜柑。

張小倫送上一盒蜜柑。

張小倫勉勵Phoebus繼續打拼

擔任生日會特別嘉賓主持的Shawn同時亦勉勵Phoebus繼續以運動員精神打拼，更送上一盒蜜柑給Phoebus作生日禮物。Shawn笑謂︰「在主持奧運節目時食過風之后(李麗珊)所送的柑後，港隊運動員就拿了2面金牌，所以將同樣喻意的禮物送給Phoebus，希望Phoebus之後可以做多一些好歌給大家，每首歌都可以成為金曲。」

吳漢洋28歲生日，與fans提前慶祝。 吳漢洋28歲生日，與fans提前慶祝。 吳漢洋28歲生日，與fans提前慶祝。

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