Phoebus@P1X3L生日願望想開騷 粉絲助養英國羊咩做禮物

昨日(8號)是P1X3L成員吳啟洋Phoebus的27歲生日，今年近百粉絲跟偶像渡過了一個「夢幻派對」，粉絲們更將心思放在領養和義工上，令Phoebus感覺十分有意義。

日前，近百粉絲為Phoebus生日派對佈置成一個婚禮場地，氣氛相當甜蜜，幻想跟偶像行禮，主角表示：「多謝每一位bus bus既支持，多謝呢段時間有去現場支持我、又或者不斷默默地係背後付出嘅buses，睇到大家既生日應援我好感動好開心，希望我都可以為大家做到更多的事，一齊努力！」生日正日當日，Phoebus 跟家人食一餐飯已經心滿意足。