Phoebus(吳啟洋)@ P1X3L繼《漸漸地》後推出第二首個人派台歌《Close Friend》，在新歌MV與女神鄧月平(Larine)及首次合作，已經女火花四濺。 Pheobus與Larine公路飛電單車畫面浪漫如《天若有情》，更與黃溢豪大打出手，並且哭出真眼淚。

打醒十二分精神飛車 Phoebus的新歌《Close Friend》由洪嘉豪作曲，亞木填詞， 馮翰銘編曲。他在MV中 演沒名份的「好友」，最深刻是尾段的喊戲，他說：「我記得大概凌晨5點左右拍喊戲， 原先沒有預計要流眼淚，但導演一句『 這一場如果有眼淚的話觀眾的感受會更深！』，我想將最好的呈現給大家。」除了深情演繹哭出真感情，駕駛電單車在公路上飛馳亦記憶猶新：「因為不只是自己一個，要載着Larine一起拍攝，一邊注意交通情況，一邊留意導演和攝影師指令，真的是每分每秒都打醒精神。」他又表示能與黃溢豪合作好幸福，他說：「因他很多時候都能帶動情緒或情感，也會為劇情上的小細節著想。」