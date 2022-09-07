Phoebus(吳啟洋)@ P1X3L繼《漸漸地》後推出第二首個人派台歌《Close Friend》，在新歌MV與女神鄧月平(Larine)及首次合作，已經女火花四濺。 Pheobus與Larine公路飛電單車畫面浪漫如《天若有情》，更與黃溢豪大打出手，並且哭出真眼淚。
打醒十二分精神飛車
Phoebus的新歌《Close Friend》由洪嘉豪作曲，亞木填詞， 馮翰銘編曲。他在MV中 演沒名份的「好友」，最深刻是尾段的喊戲，他說：「我記得大概凌晨5點左右拍喊戲， 原先沒有預計要流眼淚，但導演一句『 這一場如果有眼淚的話觀眾的感受會更深！』，我想將最好的呈現給大家。」除了深情演繹哭出真感情，駕駛電單車在公路上飛馳亦記憶猶新：「因為不只是自己一個，要載着Larine一起拍攝，一邊注意交通情況，一邊留意導演和攝影師指令，真的是每分每秒都打醒精神。」他又表示能與黃溢豪合作好幸福，他說：「因他很多時候都能帶動情緒或情感，也會為劇情上的小細節著想。」
Larine要掌摑Phoebus
Larine最深刻是一場推撞戲，她說：「那場戲是情緒最激動，最多推撞的一場戲。Phoebus需要和溢豪打交，導演更需要我掌摑Phoebus！我很擔心打傷Phoebus，誰知回到家之後才發現，滿身是傷的那個人是我！再回想起，這一場爭奪戲，大家都十分入戲，歇斯底里，大家十分之專注，幾乎沒有休息不斷爆發小宇宙！」Larine本身擔心Phoebus受傷，不過回家中發現最傷是自己，兩位男士用力抓到她手臂瘀晒，推撞戲期間更撞到條腰瘀晒，起咗兩粒雞蛋，不過整體拍攝都是開心的。