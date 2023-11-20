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娛樂
2023-11-20 12:58:31

Phoebus@P1X3L 再與Alice合作唔尷尬 強調不會因緋聞顧忌

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Phoebus表示已叫媽咪挑選禮物，更指媽媽一口氣揀了很多。

P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)今日(20) 出席首飾品牌活動，他表示一直都同品牌有合作，品牌讓他挑選一些禮物送給家人，自言喜好較男性化，挑選的東西未必符合母親的口味，所以直接叫媽媽挑戰。他表示媽媽很喜愛品牌某個collection，知道她已挑選好幾件，金額不太清楚，「好少真係話真係可以送嘢俾媽咪，而家出到嚟做嘢，有能力嘅時候，我覺得佢想揀啲乜嘢我都會俾佢。」

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Phoebus表示會送禮物給隊友。

P1X3L5G再合作

他表示會挑選禮物給隊友George Marco，手錶會買給George ，而Marco最近愛靚的東西，做些突出行為，因此要挑選一些突出的禮品，如誇張的飾物。提到他近日推出新歌《孤獨先生》，他表示很多謝粉絲幫他宣傳，現時希望歌曲可以打入數碼平台的排行榜頭十名位置。他稱今次構思新歌時，想以孤獨為主題，因為有一段時間覺得很孤單。問到聖誕是否要一個人過，Phoebus說︰「今年聖誕都唔lonelyP1X3L5G又開工，P1X3L亦都有啲聖誕活動。」

問到怕不怕他與許寶恆再傳緋聞，Phoebus表示不怕︰「難得大家鍾意睇我哋，就係鍾意睇大家真性情呀，同埋玩得夠放，如果有好多顧忌嘅話就會變到好尷尬。」他稱早前到澳門旅遊塔拍攝空中漫步，自己因為畏高一度腳軟，又要望鏡頭又要顧住表情，坦言很困難。他指Marco很大膽，又不死、又中子彈、又食蚊餅，笑言懷疑對方有病，「可能係超人病，超越咗中二病。

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