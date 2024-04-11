PIX3L 5G演唱會｜Sica自爆跌cup直認「升球大墊」 Win Win楊安妮首次跳到嘔 (有片)

Yoyo Ash病倒失聲

談到對演出的評分，Sica就給予7分，她表示在綵排時有好多不安和擔心，幸好表演時大家都享受舞台，觀眾亦看得投入。不過Win Win自爆首次在台上跳到嘔，「我跳完自己的項目後，整個人由緊張變放鬆了，然後就嘔，最弊係我唔小心吞返落肚，真係on show咁多次，未試過跳到嘔。」Yoyo和Ash表示在表演前病倒了，Yoyo更失聲6日，很焦慮，病加上做運動，消瘦不少，「我戒咗兩個食甜，唔食杯麵，明顯瘦咗1點幾kg，但肌肉增加。雖然朋友話我因此有少少情緒低落，但照鏡見到自己的腹肌和線條，都覺得值得和開心。」Alice就表示沒有刻意減肥，但少吃了零食，暫時體重43kg，要努力增肌。