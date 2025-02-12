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娛樂
2025-02-12 14:28:31

PIX3L x 六福珠寶 型格示範「冰．鑽光影金」 與fans共度元宵 分享情人節禮物tips

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一身白衣suit的PIX3L，示範型格配襯金飾。(林俊源攝)

一身白衣suit的PIX3L，示範男士型格配襯金飾。(林俊源攝)

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人氣男團PIX3L的吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)及葉振弘(Marco)等，今日元宵節出席銅鑼灣羅素街《六福珠寶元宵節『冰．鑽愛心』》活動，現場迫滿3fans，他們不但分享情人節禮物tips，又型格示範「冰．鑽光影金」首飾。

一身白衣suit配襯金飾的PIX3L，獲邀分享挑選情人節禮物心得，3子均說會選擇象徵愛與承諾的珠寶首飾。Phoebus說：「男生喜歡幻想女生收到情人節禮物時滿心歡喜的情境，六福珠寶『冰鑽光影金』的金飾閃爍動人，散發猶如鑽石般光芒，一家給女士滿載甜蜜回憶。」

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3位幸運fans獲PIX3L親手頒發名貴鑽飾，及附有親筆簽名的浪漫玫瑰花。(林俊源攝) PIX3L向全場 fans派元宵飛吻。(林俊源攝) PIX3L與fans大玩「有獎猜燈謎」遊戲。(林俊源攝)

自言情人節禮物是愛侶間專屬信物的Marco謂：「以炫彩工藝製作的『冰鑽光影金』首飾，不但是心意，亦讓女生展現品味與自信，是別具心思的完美禮物。」George則稱，「送禮物講究儀式感，趁情人節甜蜜時刻，送女生佩載如鑽石的『冰．鑽光影金』項鏈和手鏈，不但浪漫而且為印象加分。」

談到未來工作，去年已推出首張專輯及演唱會的PIX3LPhoebus說：「正計畫開拍『團綜』，應該都快開拍。」George透露：「當然是希望繼續推出新歌，知道仲有劇集開始要拍攝。」Marco指：「3月應該會有旅遊特輯播出，跟住開始籌備『團綜』。」

大會安排3位幸運fans，與PIX3L大玩「有獎猜燈謎」遊戲，把現場氣氛推向高峰。PIX3L又親自頒發名貴鑽飾，及附有親筆簽名的浪漫玫瑰花予3位粉絲及合照留念。

講究儀式感的George，情人節一定會送禮物給女士。(林俊源攝) Marco希望自己挑選的禮物，帶帶給女士品味與自信。(林俊源攝) Phoebus指，情人節會送首飾給女士，給她們甜蜜回憶。(林俊源攝)

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