PIX3L x 六福珠寶 型格示範「冰．鑽光影金」 與fans共度元宵 分享情人節禮物tips

人氣男團PIX3L的吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)及葉振弘(Marco)等，今日元宵節出席銅鑼灣羅素街《六福珠寶元宵節『冰．鑽愛心』》活動，現場迫滿3人fans，他們不但分享情人節禮物tips，又型格示範「冰．鑽光影金」首飾。

一身白衣suit配襯金飾的PIX3L，獲邀分享挑選情人節禮物心得，3子均說會選擇象徵愛與承諾的珠寶首飾。Phoebus說：「男生喜歡幻想女生收到情人節禮物時滿心歡喜的情境，六福珠寶『冰鑽光影金』的金飾閃爍動人，散發猶如鑽石般光芒，一家給女士滿載甜蜜回憶。」