PIX3L x 六福珠寶 型格示範「冰．鑽光影金」 與fans共度元宵 分享情人節禮物tips

人氣男團PIX3L的吳啟洋(Phoebus)、歐鎮灝(George)及葉振弘(Marco)等，今日元宵節出席銅鑼灣羅素街《六福珠寶元宵節『冰．鑽愛心』》活動，現場迫滿3人fans，他們不但分享情人節禮物tips，又型格示範「冰．鑽光影金」首飾。
一身白衣suit配襯金飾的PIX3L，獲邀分享挑選情人節禮物心得，3子均說會選擇象徵愛與承諾的珠寶首飾。Phoebus說：「男生喜歡幻想女生收到情人節禮物時滿心歡喜的情境，六福珠寶『冰鑽光影金』的金飾閃爍動人，散發猶如鑽石般光芒，一家給女士滿載甜蜜回憶。」
自言情人節禮物是愛侶間專屬信物的Marco謂：「以炫彩工藝製作的『冰鑽光影金』首飾，不但是心意，亦讓女生展現品味與自信，是別具心思的完美禮物。」George則稱，「送禮物講究儀式感，趁情人節甜蜜時刻，送女生佩載如鑽石的『冰．鑽光影金』項鏈和手鏈，不但浪漫而且為印象加分。」
談到未來工作，去年已推出首張專輯及演唱會的PIX3L，Phoebus說：「正計畫開拍『團綜』，應該都快開拍。」George透露：「當然是希望繼續推出新歌，知道仲有劇集開始要拍攝。」Marco指：「3月應該會有旅遊特輯播出，跟住開始籌備『團綜』。」
大會安排3位幸運fans，與PIX3L大玩「有獎猜燈謎」遊戲，把現場氣氛推向高峰。PIX3L又親自頒發名貴鑽飾，及附有親筆簽名的浪漫玫瑰花予3位粉絲及合照留念。