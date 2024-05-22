Pixar傳裁員14％ 減少原創串流內容推翻前老細方針？

迪士尼前CEO Bob Chapek 2022年上任後，大力推動迪士尼串流平台Disney+，因此Pixar曾增聘人手，以製作原創內容為Disney+吸客。不過Bob Chapek做咗CEO後，就因為拒絕俾迪士尼對佛羅里達州嘅禁止向小學生灌輸多元性向意識法案表態而受爭議，加上一連串管理不善指控，唔夠半年就bye bye下台。

Disney+以及Hulu虧損6億減至1800萬美元

外界一直傳，出任迪士尼CEO 多年嘅Bob Iger依然好著緊「迪記」，2022年底佢再上任係董事局請佢出山。正所謂一朝天子一朝臣，Bob Iger亦都推翻Bob Chapek 揼本搞串流原創內容嘅方向，決定縮減Disney+原創內容成本，而且大刀闊斧炒人，迪士尼至今已經有7千人被叮走。不過根據最新一季業績，Disney+以及另一串流平台Hulu嘅虧損已經大減至1800萬美元，比去年蝕6億幾嘅赤字大為改善。

裁員後Pixar將會回歸本業，主力做返動畫電影製作。本來迪士尼做動畫最耍家，但係呢幾年《光年正傳》同《元素大都會》票房都唔多掂，Pixar總裁Jim Morris都認為呢2套片仆咗亦係裁員原因之一。

原文刊登於 電影LOL