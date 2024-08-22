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娛樂
2024-08-22 17:37:15

Pokémon GO｜黎青龍七彩西裝超經典 超愛捉精靈綽號叫「Big Kowloon」

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「肝病權威」香港大學內科學系榮休教授黎青龍的七彩衣著令人印象極深。

「肝病權威」香港大學內科學系榮休教授黎青龍的七彩衣著令人印象極深。

綽號「蝦皮」的16歲中學生鄭業楷，日前在美國夏威夷舉辦的手機遊戲Pokémon GO世界錦標賽成為香港及亞太區首位Pokémon GO世界冠軍，他事後發文多謝「肝病權威」香港大學內科學系榮休教授黎青龍曾贊助他去日本參加比賽。

年過70的黎青龍於16歲以神童之勢入讀港大醫學院，21歲以全級首名畢業，1971年起在母校任教，教書近半世紀。他七彩衣著的打扮曾引來網民熱烈討論，在疫情期間，就連口罩都襯埋色。他曾在訪問中表示自己愛上鮮色西裝打扮是因為電影《綠野仙踪》。他透露一套西裝會著十幾年，兩、三年會訂造，而且每套大約5千左右。

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黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍有銀色的煲呔。 黎青龍因為七彩西裝打扮令人印象極深。 黎青龍有一款袖口紐是時鐘設計。 黎青龍有金色的煲呔。

16年8月開始沉迷Pokémon Go

早年他受訪表示除了到海外開學術會議，商務機票由對方提供外，否則自己坐經濟倉。他於2006年已供滿紅山半島的單位，一次過支付一輛保時捷。曾經愛水晶，但因買得太多家裡放不下，已經停了。每晚外出吃飯，300元一位已經算貴。

黎青龍曾在不同訪問中表達自己對Pokémon Go的熱愛，並認為心境年輕是與玩 Pokémon GO有關，更因為這款遊戲行多了路。他稱201681 日開始成為「訓練員」，玩家綽號叫「Big Kowloon」。他表示有時也會課金購入遊戲一些工具，最貴買過的是788元，並稱每次可以用到兩至三星期。除了愛捉精靈外，也愛攝影，更會把自己拍的照片製作成月曆。此外，他表示自己愛揸車另一原因是可以到不同地方捉精靈。

黎青龍很愛比卡超。 黎青龍更會課金購買工具、法寶。 黎青龍更會課金購買工具、法寶。 黎青龍更會課金購買工具、法寶。 黎青龍更會課金購買工具、法寶。 黎青龍因為Pokémon GO而行多了路。 黎青龍表示自己愛揸車另一原因是可以到不同地方捉精靈。 黎青龍因為Pokémon GO而行多了路。 黎青龍因為Pokémon GO而行多了路。

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