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娛樂
2024-09-18 17:33:04

Puff Daddy性侵案開庭 願交3.9億保釋金被拒 隨時面臨終身監禁

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Puff Daddy成功在公眾前，塑造年輕企業家形象。

Puff Daddy成功在公眾前，塑造年輕企業家形象。

美國著名饒舌歌手Puff Daddy因涉嫌兒童賣淫被捕，事件引發廣泛關注。根據美國傳媒報道，54歲的Puff Daddy(本名Sean Combs)因面臨多項嚴重指控，包括勒索、強迫兒童賣淫和賣淫等罪行，被聯邦警察告上法庭。他昨日出庭時對指控全不認罪，並要求保釋外出。

Puff Daddy的律師在法庭上提議交出5,000萬美元(3.9億港元)保釋金，但紐約一名聯邦法官拒絕他的保釋請求，理由是他存在逃跑的風險。法官指出，如果被釋放，Puff Daddy可能會逃避法律責任，並對潛在的目擊者造成威脅。因此，他將被拘留至未來接受審判。

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此外，Puff Daddy的律師向法庭提交的保釋請求文件，也在網絡上暴光，引發了外界的關注。除了交出5,000萬美元保釋金外，辯護律師還提交了Puff Daddy家庭成員的簽名，並以其母親的豪宅作為抵押，顯示出他們對於保釋的重視。

Cassie爆料，19歲的她被Puff Daddy迷姦後再被性操控。 酒店閉路電視拍到，吸了毒的Puff Daddy，於電梯大堂暴打Cassie的畫面。 FBI曾到Puff Daddy的豪宅搜證，有傳其兒子亦牽涉他的迷姦案。

Puff Daddy是美國東岸hip hop音樂的代表人物，九十年創立了Bad Boy Records，被視為美國hip hop音樂界的傳奇人物。然而，近年來他的聲譽受到多宗性侵犯指控影響。去年他的前情人女歌手Cassie，就指控他性侵犯，聲稱Puff Daddy曾給她下藥，強迫她賣淫，並將整個過程拍攝下來，這項指控引發媒體廣泛報道。

此外，Puff Daddy和他的朋友，還捲入4宗性侵案的指控，其中一項是由一名女子提告，她指Puff Daddy在她17歲時對她下迷藥並進行性侵犯。去年7月，一名1996年謀殺說唱歌手Tupac有關的嫌疑人稱，Puff Daddy曾向他提供過僱傭殺人的機會，這一指控再次引起公眾震驚。

Puff Daddy是繼R&B歌手R. Kelly後，因性犯罪被起訴的最著名的音樂人物，後者在2021年和2022年被判處共31年監禁。隨著面臨的法律案件不斷增加，Puff Daddy這位音樂巨星，未來變得愈加不確定，fans們和業界都在密切關注事件發展，有媒體報道指，他可能會被判處至少15年刑期，最高可達終身監禁。

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有傳媒指，Tupac與The Notorious B.I.G. 的死，與Puff Daddy有莫大關係。 有傳媒指，Tupac與The Notorious B.I.G. 的死，與Puff Daddy有莫大關係。 Puff Daddy經常在公眾面前，塑造好男人形象。
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