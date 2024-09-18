Puff Daddy性侵案開庭 願交3.9億保釋金被拒 隨時面臨終身監禁

Puff Daddy成功在公眾前，塑造年輕企業家形象。

美國著名饒舌歌手Puff Daddy因涉嫌兒童賣淫被捕，事件引發廣泛關注。根據美國傳媒報道，54歲的Puff Daddy(本名Sean Combs)因面臨多項嚴重指控，包括勒索、強迫兒童賣淫和賣淫等罪行，被聯邦警察告上法庭。他昨日出庭時對指控全不認罪，並要求保釋外出。 Puff Daddy的律師在法庭上提議交出5,000萬美元(約3.9億港元)保釋金，但紐約一名聯邦法官拒絕他的保釋請求，理由是他存在逃跑的風險。法官指出，如果被釋放，Puff Daddy可能會逃避法律責任，並對潛在的目擊者造成威脅。因此，他將被拘留至未來接受審判。

此外，Puff Daddy的律師向法庭提交的保釋請求文件，也在網絡上暴光，引發了外界的關注。除了交出5,000萬美元保釋金外，辯護律師還提交了Puff Daddy家庭成員的簽名，並以其母親的豪宅作為抵押，顯示出他們對於保釋的重視。

Puff Daddy是美國東岸hip hop音樂的代表人物，九十年創立了Bad Boy Records，被視為美國hip hop音樂界的傳奇人物。然而，近年來他的聲譽受到多宗性侵犯指控影響。去年他的前情人女歌手Cassie，就指控他性侵犯，聲稱Puff Daddy曾給她下藥，強迫她賣淫，並將整個過程拍攝下來，這項指控引發媒體廣泛報道。