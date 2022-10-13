Queen推新歌《Face It Alone》 Freddie Mercury離世30年歌聲再現

英國老牌樂隊Queen，今日於YouTube上載一首已故成員Freddie Mercury主唱的新歌《Face It Alone》，這是樂隊8年來推出的第一首新歌。Freddie 1991年因為愛滋病導致肺炎併發症逝世，得年45歲，Queen並未因此停下，多年來仍四出巡演，聲勢明望俾Freddie未離世時還要好，但樂迷公認Freddie在生時的Queen，先是最經典的。

1997年，bass手John Deacon有感Freddie已不在人世，Queen算是名存實亡，他演完一曲《The Show Must Go On》後亦選擇離隊，不再在樂壇發展，更拒絕亮相多齣有關Queen或Freddie有關的紀錄片。乘下結他手Brian May與鼓手Roger Taylor的Queen，找來兩位主音Paul Rodgers、Adam Lambert來任主唱，但還是Freddie的雄厚歌聲最叫人難忘。

因此今年夏天Brian與Roger出席活動時，向歌迷講述了《Face It Alone》一曲的存在，這首歌於八十年代後期樂隊冠軍專輯《The Miracle》同一錄製時期，但當時沒有發行。因為Queen準備在11月推出事業生涯的box-set，意外發現了這首歌，Brian與Roger便決定將此曲收錄在合輯之外，並於今日在YouTube上載此曲，成了Freddie離世30年後的，再有新曲重現人間。