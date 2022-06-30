R. Kelly性侵多人被判監30年 名曲《I Believe I Can Fly》成絕唱

美國R＆B天王R. Kelly於2019年被捕，他因於1998年至2003年期間，向年齡介乎13歲至17歲兒童和婦女性侵犯和性暴力，罪行還包括人口販運、詐騙、綁架、操控賣淫，今日（30日）他被裁定罪名成立，遭判30年有期徒刑，以及罰款10萬美元（約78.4萬港元），法官更在庭上恨批被告對受害人的痛苦漠不關心。



R. Kelly在90年代憑經典勵志曲《I Believe I Can Fly》一曲於全球爆紅，雖然事業成功，但私生活卻備受爭議，2002年就曾被指控性侵未成年人士，2008年被判無罪，隔年因為Me Too運動，紀錄片《Surviving R. Kelly》指出他30年來性侵多名未成年者兼有戀童癖，震驚外界。