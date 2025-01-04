Rain加盟澳門SUPERSOUND FESTIVAL 姜濤Anson Lo首次亮相K-POP舞台

由韓國電視台SBS播出、結合頒獎典禮和演唱會特色的年度KPOP音樂盛會「SUPERSOUND FESTIVAL」，將於1月18日空降澳門。這次盛會將迎來風靡全球的傳奇男團東方神起 （TVXQ!）、實力唱將女團MAMAMOO+、由韓國、中國和日本成員組成的Kep1er、新生代男子龐克樂團XdinaryHeroes、人氣女團Red Velvet隊長Irene裴柱現將首次在澳門作solo舞台表演，還有多才多藝的男團BTOB，成員徐恩光、李旼赫、任炫植和辛東根（PENIEL）將落力演出。

至於次輪公布出席名單包括實力超卓的人氣男團SHINee隊長溫流Onew，以過人的音樂才華和歌唱實力而廣受喜愛，他將以獨特的音色捕獲全場觀眾的心。集頂級唱跳實力和演技於一身的韓流天王Rain，亦將為大家帶來充滿力量和動感的舞台，誓要high爆全場。擅長刀群舞的新生代男團CRAVITY，將以勁歌熱舞為大家帶來熱力四射的表演；即將以完整體回歸的魅力男團GOT7成員榮宰Young Jae，除了會參演出也將擔任本次盛會的MC，展現其金牌主持的實力，帶領全場觀眾一起享受這場盛典。同時，最終演出單位終極揭曉、包括音樂才子B.I ，以及MIRROR成員Anson Lo、姜濤將參與演出，二人將首次親身亮相韓國音樂舞台，到澳門出席並將於SUPERSOUND FESTIVAL的舞台上演出！SUPERSOUND FESTIVAL表演陣容空前強大，售票詳情將稍後公布。