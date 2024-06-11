Rain相隔8年來港開騷 門票最貴$2180包啲咩？

韓流天王Rain（鄭智薰）相隔8年舉行個人巡迴演唱會《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》。早前Rain來港出席活動時，已親自預告7月份會來港開騷，現正式宣布《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING—HONG KONG》香港站落實於2024年7月13日（星期六），假香港亞洲國際博覽館Hall 5舉行。 門票6月20日（星期四）起公開發售。票價分為2180港元、1680港元、1280港元及980港元，購買2180港元VIP門票的觀眾，可以與Rain合影一次（以10人為一組進行）。

王Rain出道22年，一直於歌影視三棲發展，前年主演韓劇《幽靈醫生》（Ghost Doctor），去年擔任無綫電視選秀節目《亞洲超星團》總製作人，他主演的新劇《紅天鵝》將於7月3日首播。馬不停蹄工作的Rain，今年4月宣布，相隔8年舉行個人巡迴演唱會，隨即掀起熱話。Rain透露原本計劃2020年舉行巡迴演唱會，但當時因疫情爆發而被逼取消，故此今次巡迴落足心機準備，不僅排舞練歌，還打造最佳的身體狀態。