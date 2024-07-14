Rain襲港騷肌大解放 跳到甩鞋撞爆嘴唇 Stanley肥仔High爆玩「dance cam」(有片)

Rain鄭智薰相隔8年再來港開個唱，舉行《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》香港站。

韓流天王Rain(鄭智薰)相隔8年再來港舉行個人巡迴演唱會，《2024 THE RAIN TOUR：STILL RAINING》昨晚(13日)於亞博Hall 5順利完成。42歲的大騷fit爆身材與結實肌肉，不時以英文向香港歌迷示愛，又用廣東話打招呼說：「大家好，我系Rain」，在約150分鐘演出中勁歌熱舞，更跳到甩鞋又被咪撞爆嘴唇，全場High爆，尖叫聲不絕。其間Rain不時與fans互動，作為Rain粉絲的MIRROR成員邱士縉(Stanley)與ERROR隊長梁業(肥仔)也專程前來朝聖，更有被攝入「dance cam」，興奮派心派飛吻。

廣東話打招呼 今次演唱會主題「STILL RAINING」代表Rain對舞台演出的熱情從沒改變，依然在粉絲身邊。個唱於晚上8時開始，Rain上身僅穿上紅黑外套登場，全場粉絲立即歡呼尖叫，他接連唱出《Gang》、《It's Raining》及《躲避太陽的方法》等多首大熱作，其間不時用英語高呼「香港」。一輪勁歌熱舞後，Rain用廣東話打招呼說：「大家好，我系Rain」，他表示很久沒跟香港粉絲見面，好開心見到這麼多人來。他說：「昨日我從三藩巿飛抵香港，一到埗即到場館彩排，苦惱如何跟大家互動，還吃了許多點心。」又反問觀眾喜歡吃什麼韓國菜。他為了新戲留了長髮，自嘲似海帶，經常跳到大汗淋漓連頭髮都貼在額上。

Stanley送飛吻 肥仔派心心 其後Rain除去外套，引來瘋狂尖叫，無論唱慢歌或快歌都非常落力，「K-Pop舞台王者」風範。其間更因太投入，不自覺令嘴唇撞咪，口內輕微出口，台下有粉絲高呼要幫他止血，非常搞笑。其後，他停下飲水與粉絲互動時，笑言由於口內的傷口不斷滲血，每次飲水都有點像飲血的感覺。 Rain在互動環節，要求粉絲分左中右輪流合唱，聲量合格便獲Rain一句「I love you」，不合格要重做，他更扮嬲要返入後台罷唱。Rain又要求粉絲站起來跳舞及唱歌，又多次走到台下跟粉絲握手，中途還大玩「Dance Cam」，大會攝影師透過攝影機「點名」台下粉絲進行跳舞挑戰，成功挑戰的粉絲獲贈禮物，其中，肥仔及Stanley先後被選中攝入大會鏡頭，兩人即席跳舞並送上飛吻和派心。