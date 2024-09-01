Rapper Fatman Scoop台上演出突然暴斃 Missy Elliott發文悼念老拍檔(有片)

曾於Missy Elliott、Mariah Carey等天后合作的rapper Fatman Scoop，上周五晚於美國康涅狄格州的Hamden演出時，在台上突然暈倒，被送往醫院搶救，最終不治身亡。得年53歲。

1999 年出道的Fatman Scoop，是一位DJ、製作人兼rapper，他憑藉歌曲《Be Faithful》而聲名鵲起，並參與了Mariah Carey 和Missy Elliott等歌曲的製作與演唱，當中與Missy Elliott合作的《Lose Control》，曾於Billboard Hot 100排行榜中，最高佔據到第3位。