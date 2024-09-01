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娛樂
2024-09-01 21:19:44

Rapper Fatman Scoop台上演出突然暴斃 Missy Elliott發文悼念老拍檔(有片)

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生活

Fatman Scoop(黑衫)台上表演期間突然暈倒，送醫期間證實離世。

曾於Missy Elliott、Mariah Carey等天后合作的rapper Fatman Scoop，上周五晚於美國康涅狄格州的Hamden演出時，在台上突然暈倒，被送往醫院搶救，最終不治身亡。得年53歲。

1999 年出道的Fatman Scoop，是一位DJ、製作人兼rapper，他憑藉歌曲《Be Faithful》而聲名鵲起，並參與了Mariah Carey 和Missy Elliott等歌曲的製作與演唱，當中與Missy Elliott合作的《Lose Control》，曾於Billboard Hot 100排行榜中，最高佔據到第3位。

Fatman Scoop身兼DJ、製作人及rapper，是一位非常有才華的藝人。 Fatman Scoop於2005年，與Missy Elliott公開演出《Lose Control》。 Missy Elliott於X發文悼念老拍檔。

 

Fatman Scoop的經理人公司MN2S，早前發布他離世的訃聞，「我們的朋友兼同事Fatman Scoop去世了，在此非常傷心地宣布這個消息。」並稱：「Fatman Scoopt是一個深受世界各地歌迷喜愛的人。他的聲音、能量和個性，在這個行業留下不可磨滅的印記，他留下永恆的音樂，繼續傳承下去。」

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而Missy Elliott得位老拍檔逝世，於網上撰文哀悼死者，「Fatman Scoop創作的歌曲讓人們快樂，20多年來每次聽到他的音樂都會想起舞，他的影響是巨大，並且永遠不會被人忘記。」

 

▼Fatman Scoop演出期間暴斃片段。▼

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Fatman Scoop Missy Elliott
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