Rebound｜AK與Alton互為對方著想 監製Carl叔叔：好感動，唔係咁容易

MIRROR成員Anson Kong(AK, 江𤒹生)與Alton(王智德)於月初發布跳唱新歌《Rebound》，從曲風、歌詞到高朋滿坐的MV都玩味十足，熱鬧的party氣氛為疫情下的樂迷帶來歡樂與能量，MV現已取得近250萬點擊，成績理想。昨晚(26日)負責MV拍攝的瘋芒工作室，發布了MV製作的絕密花絮(EP1)，MV導演Himtos Lam披露在嚴峻疫情拍MV的應變，作曲編曲兼任監製王雙駿(Carl叔叔)則表示，雖然錄音也遇上波折，但深被「Double A」(AK & Alton)的兄弟情所感動。

減外景免節外生枝

有關製作的花絮於昨晚起，連續3個星期六晚的8點上架。第一集先披露MV的準備過程，導演Himtos表示，「由於拍攝時間踏正新年，大家都知新年前夕的疫情嚴重，很多場地或者政策上都受限制，所以變成現有的版本，集中在同一地方拍攝，不會因為太多外景而節外生枝。」

被 「 Double A 」兄弟情打動

Carl叔叔表示，雖然錄音安排因疫情而應變，未能聚集眾人一起錄音，但很享受彼此互動的過程，十分開心，最深刻是「Double A」的兄弟情，「呢個組合係幾感動，兩個好兄弟，私底下很為對方著想。」《Rebound》主要由Alton寫rap詞，Carl叔叔表示，「佢會諗點寫才會對AK有幫助，AK又為很覺得，始終這首歌是Alton第一首比較個人的作品，所以佢都想Alton有多啲位可以行前啲，呢啲好細微，佢哋可能覺得冇乜嘢，喺我眼中就好感動，並唔係咁容易。」