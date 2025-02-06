Red Velvet出道10年 fan meeting紀念演唱會被搬上銀幕

韓國女團Red Velvet，昨日把她們成團10周年的fan meeting演唱會拍成電影，紀錄出道10年的輝煌旅程。這部名為《Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas》的電影，讓全球fans可以在大螢幕上，重溫她們的演出。
這部影片將擁有4DX、SCREEN X和ULTRA 4DX等特殊影院上映，讓觀眾能更加身臨其境地欣賞 Red Velvet過去10年曾經推出的大熱歌曲，如《Happiness》、《Ice Cream Cake》、《Red Flavor》、《Psycho》、《Feel My Rhythm》、《Queendom》和《Cosmic》等等。
電影中還包含對Red Velvet 5位成員的真誠採訪，回顧她們與fans之間的相處，使這部影片對Red Velvet和fans來說，都充滿著特別意義。在《Red Velvet Happiness Diary: My Dear, ReVe1uv in Cinemas》海報中，成員們在演唱會舞台上望著擠滿fans的會場，帶來的感動與回憶，讓樂迷更期待這部電影的上映。
此外，Red Velvet 將於明天在首爾出席電影的宣傳活動，與fans慶祝電影的推出，又會大談對這部電影的感受。