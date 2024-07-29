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娛樂
2024-07-29 07:30:00

Red Velvet成軍10周年 周四推新歌《Sweet Dreams》回饋fans 宣布舉行亞洲區fan meeting

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Red Velvet本周四便成團10年。

K-Pop夏日女王Red Velvet，本周四81日將慶祝她們出道10周年。由IreneSeulgiWendyJoyYeri所組成的Red Velvet20148月推出《Happiness》進軍樂壇，多年來hit歌無數，包括《Psycho》、《Red Flavor》、《Bad Boy》、《Rookie》、《Peek-A-Boo》及《Zimzalabim》等等，奠定無可爭議的女團地位。

 

Red Velvet成員們迷人的聲音，所創造的美妙和諧，被認為是她們音樂的重要元素。5位成員從低音到高音，寬廣音域所創造的和聲，加上華麗的舞蹈即興表演，使歌曲的觀賞聆聽性倍增，不僅是主打歌，還有B-side歌曲都深受世界各地樂迷的喜愛。

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周四推出新歌《Sweet Dreams》回饋fans。

Red Velvet以其多元化的音樂世界和理念，每次回歸都創造話題性。特別是2017年憑藉《Red Flavor》席捲整個夏季，還有憑藉《Power Up》和《Umpah Umpah》等令人上癮的魔性旋律和表演，延續夏季排行榜不敗記錄，因此創造出「夏季女王」的稱號。

雖然出道10周年，Red Velvet依舊保持著話題性，還有堅實的fans群，因此她們已計劃81日發行獻給fans的歌曲《Sweet Dreams》。此外，她們會在亞洲各地舉辦fan meeting，而且在周年紀念日，應該會開直播視頻暢談成軍10年感受，而其經理人SM娛樂暫未公布消息，Fans可留意她們社交平台的最新公布。

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