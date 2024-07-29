Red Velvet成軍10周年 周四推新歌《Sweet Dreams》回饋fans 宣布舉行亞洲區fan meeting

K-Pop夏日女王Red Velvet，本周四8月1日將慶祝她們出道10周年。由Irene、Seulgi、Wendy、Joy及Yeri所組成的Red Velvet，2014年8月推出《Happiness》進軍樂壇，多年來hit歌無數，包括《Psycho》、《Red Flavor》、《Bad Boy》、《Rookie》、《Peek-A-Boo》及《Zimzalabim》等等，奠定無可爭議的女團地位。

Red Velvet成員們迷人的聲音，所創造的美妙和諧，被認為是她們音樂的重要元素。5位成員從低音到高音，寬廣音域所創造的和聲，加上華麗的舞蹈即興表演，使歌曲的觀賞聆聽性倍增，不僅是主打歌，還有B-side歌曲都深受世界各地樂迷的喜愛。