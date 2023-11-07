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娛樂
2023-11-07 15:54:57

Red Velvet深秋回歸 3新歌超洗腦易中毒

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成熟、神秘、華麗，是Red Velvet今次回歸主題。

2014年出道的韓國女團Red Velvet，明年就是她們成軍10年的紀念日子，預計將有各項大型慶祝活動，包括大型聖誕巡演。早前她們宣布本周四(13)攜新專輯《Chill Kill》回歸的她們，今日公開當中歌曲的細節，其中收錄多首令人上癮的歌曲。

 

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主打歌《Chill Kill》的MV已經拍攝完畢，本周四可收看。

Knock Knock (Who's There?)》會是一首House節拍的舞曲，尖銳的弦樂、神秘的鐘聲，將與變化不定的sub-bass相結合。歌曲會以成員甜蜜歌聲開場，描繪在迷人的夢境中陷入捉迷藏遊戲的瞬間。歌詞表達令人驚歎的情感，並進一步營造了歌曲的氛圍，展現了Red Velvet獨特音樂的精髓。

R&B民謠歌曲《Iced Coffee》，則以情感豐富的弦樂和夢幻結他演奏為特色。這首簡約歌曲中，色彩透明的電子音效，將與平靜的伴奏相結合，就像渴望在寒冷冬天享用冰咖啡一樣。歌曲比喻情感如同沉迷於冰咖啡般，令人無法釋懷，給人一種愉悅的感覺。

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Red Velvet變身為匹配新歌的誘人氛圍，視覺效果引起樂迷關注。

R&B民謠歌曲《Iced Coffee》，則以情感豐富的弦樂和夢幻結他演奏為特色。這首簡約歌曲中，色彩透明的電子音效，將與平靜的伴奏相結合，就像渴望在寒冷冬天享用冰咖啡一樣。歌曲比喻情感如同沉迷於冰咖啡般，令人無法釋懷，給人一種愉悅的感覺。

One Kiss》則是一首迷人而挑釁的快歌，融合了強勁的低音節拍，和華麗的synth-riff。這首歌曲以令人上癮的旋律，結合快節奏的律動，唱出女士僅憑一個吻，就能俘獲陌生人的心。《One Kiss》展現了女性魅力的秘密，加上Red Velvet爆炸性的歌聲，給樂迷留下深刻印象。

除了上述3首歌曲外，《Chill Kill》還收錄其他風格各異的7首歌曲，加上鮮明的視覺概念和精湛舞蹈表演，這次回歸將展現Red Velvet她們的音樂才華。

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