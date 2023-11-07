Red Velvet深秋回歸 3新歌超洗腦易中毒

2014年出道的韓國女團Red Velvet，明年就是她們成軍10年的紀念日子，預計將有各項大型慶祝活動，包括大型聖誕巡演。早前她們宣布本周四(13日)攜新專輯《Chill Kill》回歸的她們，今日公開當中歌曲的細節，其中收錄多首令人上癮的歌曲。

《Knock Knock (Who's There?)》會是一首House節拍的舞曲，尖銳的弦樂、神秘的鐘聲，將與變化不定的sub-bass相結合。歌曲會以成員甜蜜歌聲開場，描繪在迷人的夢境中陷入捉迷藏遊戲的瞬間。歌詞表達令人驚歎的情感，並進一步營造了歌曲的氛圍，展現了Red Velvet獨特音樂的精髓。 R&B民謠歌曲《Iced Coffee》，則以情感豐富的弦樂和夢幻結他演奏為特色。這首簡約歌曲中，色彩透明的電子音效，將與平靜的伴奏相結合，就像渴望在寒冷冬天享用冰咖啡一樣。歌曲比喻情感如同沉迷於冰咖啡般，令人無法釋懷，給人一種愉悅的感覺。

Red Velvet變身為匹配新歌的誘人氛圍，視覺效果引起樂迷關注。