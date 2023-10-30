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娛樂
2023-10-30 17:03:44

Red Velvet《Chill Kill》預售海報 展露概念女王多元魅力

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生活

Red Velvet作為當今少有的實力唱跳俱佳的女團，在可愛和成熟概念間可謂混搭自如。

作為K-Pop界的「概念女王」，女團Red Velvet每次的回歸都會為fans帶來全新的驚喜。她們即將在1113日發行第3張正規專輯《Chill Kill》強勢回歸樂壇。從公開的預告照可以看出，這次Red Velvet又將展現出與以往不同的魅力。

照片中，Red Velvet 5位成員IreneSeulgiWendyJoyYeri，化身為古典美女，在優雅華麗的宮殿場景中，散發出冷酷倨傲的氣場。這與她們以往可愛活潑的形象截然不同，證明了她們在概念詮釋上的非凡實力，可謂為新專輯增色不少。

K-Pop

透過《Chill Kill》，Red Velvet將再次展現出「概念女王」的多面魅力。

據她們經紀人透露，《Chill Kill》的主打歌將會是一首融合夢幻synthpop、獨特和弦結構的流行舞曲。歌詞講述了一段因為「Chill Kill」的出現，而產生變化的關係。故事性的歌詞加上Red Velvet獨特迷幻的演繹，相信會為樂迷帶來全新體驗。除了主打歌《Chill Kill》，這張收錄10首歌的專輯中，成員們也參與了多首B-side曲目的創作。這將是Red Velvet繼上張專輯後，再次全面展現自創音樂才華的絕佳舞台。

生活

Red Velvet的視覺效果和獨特造型，完全契合新專輯概念。

值得一提的是，這也是Red Velvet睽違4年後的正規專輯回歸。上一張正規專輯《RBB》發行於2018年，當時的Red Velvet正是人氣與實力雙豐收的黃金時期。如今她們歷經時間考驗，依舊高居K-Pop女團前列，實力仍在不斷提升，這次的回歸備受期待。無論是形象變化還是音樂風格，Red Velvet都將為fans呈現全新的一面。在經歷多個子團活動後，5人終於再次聚首，以最強大的陣容回歸，擔當起K-Pop旗手的重任。《Chill Kill》勢必會成為一股強力音源，為樂壇帶來巨大影響力。為大眾帶來更加驚喜十足的舞台。fans也倍感期待她們這次強勢回歸後的佳績。

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主打歌《Chill Kill》融合合成器和鈴聲，講述戀愛關係因歌曲而改變。

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