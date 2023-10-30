Red Velvet《Chill Kill》預售海報 展露概念女王多元魅力

Red Velvet作為當今少有的實力唱跳俱佳的女團，在可愛和成熟概念間可謂混搭自如。

作為K-Pop界的「概念女王」，女團Red Velvet每次的回歸都會為fans帶來全新的驚喜。她們即將在11月13日發行第3張正規專輯《Chill Kill》強勢回歸樂壇。從公開的預告照可以看出，這次Red Velvet又將展現出與以往不同的魅力。

照片中，Red Velvet 5位成員Irene、Seulgi、Wendy、Joy及Yeri，化身為古典美女，在優雅華麗的宮殿場景中，散發出冷酷倨傲的氣場。這與她們以往可愛活潑的形象截然不同，證明了她們在概念詮釋上的非凡實力，可謂為新專輯增色不少。