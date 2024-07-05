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娛樂
2024-07-05 07:30:00

Red Velvet Fan-Con巡演首爾場門票全售罄 尾場fans可透過Beyond LIVE和Weverse睇直播

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Red Velvet 出道10年，全球擁有大量fans。

剛剛推出專輯《COSMIC》，慶祝出道10周年的韓國女團Red Velvet，將於834日，於首爾開啟為期五站的全球巡演《2024 Red Velvet Fan Con Tour (HappinessMy Dear, Revel Love)》，消息一出即引發fans瘋狂搶票。

首爾場的兩場演出，在開售第一天的fans club預售，以及第二天的公眾預訂門票，均被搶購一空，再次證明Red Velvet強大的號召力，和擁有堅實的粉絲基礎。而除了首爾的場次，這次《2024 Red Velvet Fan Con Tour》亦會前往曼谷、雅加達、馬尼拉等城市舉行巡唱，其他地區的巡演場次亦將陸續公布，Red Velvet將為全球fans帶來充滿情懷與精彩的演出。

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《2024 Red Velvet Fan Con Tour》官方海報。

此次Fan Con Tour，對於無法到場的全球fans來說，84日哪場表演，可以透過Beyond LIVEWeverse網上直播進行收看，而詳細資訊將於稍後時間，在Red Velvet官方粉絲俱樂部和各大社交帳戶上公布。

此外，Red Velvet 624日推出的新專輯，在全球50個地區iTunes熱門專輯榜上排名第一，並騰訊音樂旗下5個音樂平台的K-Pop排行榜上，位列第一。證明她們實力人氣仍在，而且實力與美貌兼備。

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《COSMIC》專輯外界評價不錯，fans終於可以現場欣賞碟裡歌曲的live版。