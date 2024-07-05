Red Velvet Fan-Con巡演首爾場門票全售罄 尾場fans可透過Beyond LIVE和Weverse睇直播

首爾場的兩場演出，在開售第一天的fans club預售，以及第二天的公眾預訂門票，均被搶購一空，再次證明Red Velvet強大的號召力，和擁有堅實的粉絲基礎。而除了首爾的場次，這次《2024 Red Velvet Fan Con Tour》亦會前往曼谷、雅加達、馬尼拉等城市舉行巡唱，其他地區的巡演場次亦將陸續公布，Red Velvet將為全球fans帶來充滿情懷與精彩的演出。

剛剛推出專輯《COSMIC》，慶祝出道10周年的韓國女團Red Velvet，將於8月3及4日，於首爾開啟為期五站的全球巡演《2024 Red Velvet Fan Con Tour (Happiness：My Dear, Revel Love)》，消息一出即引發fans瘋狂搶票。

此次Fan Con Tour，對於無法到場的全球fans來說，8月4日哪場表演，可以透過Beyond LIVE和Weverse網上直播進行收看，而詳細資訊將於稍後時間，在Red Velvet官方粉絲俱樂部和各大社交帳戶上公布。

此外，Red Velvet 於6月24日推出的新專輯，在全球50個地區iTunes熱門專輯榜上排名第一，並騰訊音樂旗下5個音樂平台的K-Pop排行榜上，位列第一。證明她們實力人氣仍在，而且實力與美貌兼備。