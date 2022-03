Red Velvet《Feel My Rhythm》預售破半百萬張

▼Red Velvet《Feel My Rhythm》MV,畫面具備新古典色彩,又有令人目炫性感元素。▼

韓國女團Red Velvet,今日推出回歸EP《The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm》,本在剛過的周六、日連續兩天舉行的《2022 The ReVe Festival:Prologue》fans見面會,可惜早前隊中3位成員Irene、Joy與Yeri染疫,導致見面會流產。

雖然見面會取消,今日韓國時間下午 5 時,她們在YouTube Red Velvet 頻道現場直播《Red Velvet 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' Countdown Live》,介紹新EP內的6首新歌、專輯開箱、透露未來工作,而主打歌《Feel My Rhythm》MV亦於剛剛發布。