Red Velvet《Feel My Rhythm》預售破半百萬張

雖然見面會取消，今日韓國時間下午 5 時，她們在YouTube Red Velvet 頻道現場直播《Red Velvet 'The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm' Countdown Live》，介紹新EP內的6首新歌、專輯開箱、透露未來工作，而主打歌《Feel My Rhythm》MV亦於剛剛發布。

韓國女團Red Velvet，今日推出回歸EP《The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm》，本在剛過的周六、日連續兩天舉行的《2022 The ReVe Festival：Prologue》fans見面會，可惜早前隊中3位成員Irene、Joy與Yeri染疫，導致見面會流產。

夢幻流行的MV

華麗回歸的Red Velvet，主打歌《Feel My Rhythm》是一首以Bach(巴赫)的《G-Line Aria》為藍本的流行舞曲，細膩弦樂旋律、強烈trap節拍，和成員們優雅的和聲結合，展現夢幻般流行色彩。採用歌劇形式製作，向名畫致敬的MV，為fans增添觀賞樂趣。《Feel My Rhythm》專輯預售額截至昨日為止，總量達516,866張，預計成員康復後參與宣傳，應可達70萬張銷量。