Red Velvet Irene新作《Like A Flower》 鼓勵女生如花朵般綻放美麗(有片)

Red Velvet Irene新作《Like A Flower》 鼓勵女生如花朵綻放美麗(有片)

韓國女團Red Velvet的隊長Irene，一直被讚譽為「三代女團」中的顏值天花板，只有BLACKPINK的Jisoo、TWICE的子瑜能夠與她媲美，可惜早前涉「耍大牌」臭臉爭議，令她近年聲勢下滑。而為了收服失地，Irene決定推出首張個人迷你專輯《Like A Flower》，同名主打歌MV更於今日正式上架。

Irene的最新專輯《Like A Flower》，共收錄8首歌曲，涵蓋舞曲、抒情歌及節奏藍調(R&B)等多種音樂風格。她在講述這張專輯的創作概念時就稱，「因為很想講述自己的故事，內裡每首歌都經過深思熟慮才完成。」Irene希望透過這張作品，重新介紹自己給樂迷認識，至於主打《Like A Flower》，她稱有著「就像花朵般生命力，勇敢綻放自我」的信息，而歌的舞蹈亦是一大看點。

有著afrobeat節奏的《Like A Flower》，給合夢幻的合成器音式，加上catchy旋律，是一首充滿奇異魅力的流行歌曲。至於歌詞則蘊含著活力，表達勇敢面對生活的正能量訊息，鼓勵所有女生如花朵般，盡情綻放自己的美麗。歌曲後半段層層傾瀉的鋼琴聲，還有合成音色，更增強歌詞的情感，加上Irene在MV中的演繹，吸引全球觀眾的目光。