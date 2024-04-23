Irene@Red Velvet出寫真 扮相展 推新歌 (有片)

韓國女團Red Velvet隊長Irene(裴柱現)，今日於YouTube上載了一條名為《1 Page of IRENE : Prologue》的短片，除了宣傳她的首本寫真，宣告她即將舉行的寫真攝影展，還有從未曝光的個人單曲。有四代女團神顏之稱的Irene，在片中形象清爽亮麗，加上炫目的剪接，令人期待她即將推出的寫真相集。
《1 Page of IRENE : Prologue》影片，捕捉到Irene在海邊、沙灘、田野和農莊中，優遊自在的行走場景，影像又與自然環境的聲音融合，營造出情感豐富的視覺效果，亦是Irene寫真的背景。fans在寫真裡不但可以欣賞到她的感性照片，還可以觀賞到不一樣的風景。
而為了紀念寫真發行，Irene特別於4月26日至5月5日在byU+舉行《1 Page of IRENE》攝影展，預計將吸引眾多Red Velvet的fans到來參觀，以及選購寫真相集和各種周邊商品。這次攝影展是Irene出道以來的重要里程碑，將展示她作為一位藝術家的多面性和魅力。
《1 Page of IRENE》會發行3款不同版本，在其中一個版本中，fans可以通過應用程式連結二維碼，欣賞到Irene未發行的獨唱歌曲，而此消息公布後，在Red Velvet fans間引來極大迴響。