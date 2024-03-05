Red Velvet Wendy發新碟 初戀主題造型照曝光

韓國女團Red Velvet歌唱擔當Wendy，將於本月12日發行她的第二張迷你專輯《Wish You Hell》，對此Wendy表示期待又興奮。這張專輯將收錄兩首令人注目的歌曲《Best Ever》和《Vermilion》。

《Best Ever》是一首中節奏R&B流行歌曲，具有圓潤的音色和歡快bass line，給人一種慵懶愉快感覺。歌詞描述在初戀面前，清新的自我充滿自信地追求完美愛情。這首歌讓人感到興奮和心癢癢感覺。

另一首《Vermilion》，是一首融合R&B和pop folk風格的歌曲，擁有豐富的弦樂旋律，以及和諧的人聲。歌詞描述當遇到真愛時，戀人們會變得非常勇敢，像另一個人般。這曲蘊含溫暖舒適情緒，就像在藍天下的悠然景象。