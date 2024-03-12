Red Velvet Wendy 回歸 發專輯《Wish You Hell》 MV詼諧葬愛描繪感性(內有MV)

韓國女團Red Velvet成員Wendy，今日推出發行第二張迷你專輯《Wish You Hell》，主打歌《Wish You Hell》MV，透過SMTOWN的YouTube頻道公開。Wendy新專輯收錄6首充滿魅力的歌曲，包括專輯同名主打歌，展現她不同首張個人專輯的獨特唱功，音樂色彩自然有所提升，因此引起熱烈的反響。

《Wish You Hell》專輯，包含6首歌曲。

主打歌《Wish You Hell》，是一首旋律以令人上癮，以band sound編曲的流行作品，擁有令人朗朗上口的重複段落，還富有富節奏感的結他riff。歌曲講述一位女孩告別過去愛情的過程，當按照自己的方式生活時，才能找到真實的自己。歌曲傳達出誠實的訊息，加上Wendy清爽歌聲，給樂迷一種振奮人心的感覺。 ▼ 《 Wish You Hell 》 MV ▼

而MV通過復古視覺效果，和詼諧有趣的導演手法，感性地呈現故事，Wendy MV內的轉變充滿喜感，透過擺脫所有束縛而感受到真正的自已，成為一個獨特的角色。此外，Wendy下午時段開始在YouTube、TikTok和Weverse Red Velvet頻道主持《WENDY 'Wish You Hell》MV首播倒數現場，有興趣的fans可到上述平台重溫。