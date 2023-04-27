Reel頒獎禮｜長輩級KOL李司棋獲獎好開心 多謝張敬軒幫手宣傳

自認用心經營IG

李司棋作為全場最年長的得獎者，她上台表示很開心大家喜歡看她拍的片段，而且令她可以接觸很多年青人，認識不少新朋友。她指70年代曾經獲過類似的傳媒獎項，如今可以與一眾年青人獲獎，感覺特別開心。除了多謝教她使用social media的朋友外，她更特別點名多謝張敬軒。她說︰「我啱啱開IG嘅時候，軒仔不停幫我宣傳，同人講『一定要司棋姐IG，係全新嘅李司棋』！好多謝你，I love you！」台下的軒仔隨即用手做出心形圖案作回應。

她又表示要多謝自己，「另外一個人要多謝就係我自己，我真係好用心搞個ig，得到人哋幫助同支持嘅同時，亦都要多謝自己付出嘅努力，希望大家之後都要繼續努力！大家要記得follow我！」