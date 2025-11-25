Reggae音樂傳奇Jimmy Cliff 肺炎逝世享年81歲

傳奇Reggae巨星Jimmy Cliff，昨日傳出離逝消息，享年81歲。他的妻子Latifah Chambers在其Instagram上發布這則傷痛消息，她指丈夫因肺炎去世，「我懷著無比悲痛的心情宣布，我的丈夫吉Jimmy Cliff因肺炎去世。安息吧，Jimmy，我的愛人。」

Jimmy Cliff是一位傑出的Reggae音樂家，六十年代尾於牙買加出道，1972年主演黑人犯罪電影《The Harder They Come》，深受次文化愛好者喜愛，此電影對Reggae音樂全球普及起到重要作用，並展示他獨特的音樂才華與風格，因此成為經典中的經典。