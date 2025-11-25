熱門搜尋:
娛樂
2025-11-25 16:00:00

Reggae音樂傳奇Jimmy Cliff 肺炎逝世享年81歲

傳奇Reggae巨星Jimmy Cliff，昨日傳出離逝消息，享年81歲。他的妻子Latifah Chambers在其Instagram上發布這則傷痛消息，她指丈夫因肺炎去世，「我懷著無比悲痛的心情宣布，我的丈夫吉Jimmy Cliff因肺炎去世。安息吧，Jimmy，我的愛人。」

 

Jimmy Cliff是一位傑出的Reggae音樂家，六十年代尾於牙買加出道，1972年主演黑人犯罪電影《The Harder They Come》，深受次文化愛好者喜愛，此電影對Reggae音樂全球普及起到重要作用，並展示他獨特的音樂才華與風格，因此成為經典中的經典。

 

Jimmy Cliff與Mick Jagger在活動後台合照。 Jimmy Cliff的音樂和影響，將永遠刻在歷史中 Jimmy Cliff與Bruce Springsteen惺惺相惜合照。 Jimmy Cliff的音樂影響無數樂迷的生活和靈魂。 Jimmy Cliff的反叛精神，成為Reggae音樂的象徵。

曾兩次榮獲格林美獎的Jimmy Cliff，他的歌曲《I Can See Clearly Now》因在1994年電影《男兒當衝線》(Cool Runnings)上出現，而引起全球樂迷追捧，他的經典好歌還有《Many Rivers to Cross》、《If I Follow My Mind》、《You Can Get It If You Really Want》等等。

作為Reggae傳奇人物，Jimmy CliffBob Marley同獲牙買加政府頒發功績勳章(Order of Merit)，並於2010年入選搖滾名人堂，這些榮譽證明他在音樂界的崇高地位。

Jimmy Cliff的離逝讓人深感惋惜，但他的音樂將永不磨滅。

Jimmy Cliff
