Revisit張敬軒演唱會叱咤｜聲沙沙三度encore唱《無能為力》 張敬軒宣布確診演唱會延期

張敬軒於會展舉行11場的聖誕跨年「REVISIT演唱會」，昨晚(26日)boxing day到第6場之後，宣佈初步確診新型冠狀病毒，按相關防疫規定要馬上接受隔離。所以大會今日公布將延期舉辦餘下5場演唱會。今晚起已購票觀眾請保留相關場次門票(必須連同票根)，大會將儘快於兩星期內公佈。主辦方英皇娛樂集團及張敬軒對此深感抱歉，希望能儘快康復與各位樂迷及觀眾見面。張敬軒在社交平台發文，向遠道而來睇騷或辛苦撲飛的歌迷致歉，並多謝台前慕後團隊，hashtag 「避咗三年卒之都係中咗」。

下半場開始標冷汗

昨晚Boxing Day，張敬軒依然落力於舞台上演出，來到最後還因為觀眾的熱情，一共安歌三次，唱《無能為力》後，歌迷繼續叫安歌，又想送禮物，不過軒仔已不似之前一樣行近歌迷收禮，只遠遠問，「咩來㗎？咁似避孕丸？哈哈。多謝每一位朋友，我好開心呀今晚！我剛剛先知原來今日係公眾假期補假呀？但係會展班同事都要休息啦，我都聲沙啦~~樂隊呢？走埋？哈哈。」觀眾叫他清唱，他再笑道，「不如出年又開啦...哎也唔會過來收禮物啦，其實我係唔掂得你哋禮物架，我冇載口罩，同埋我需要大家今晚返去，無論你咩宗教信仰都好，都為我祈禱，我有做快測，重係一條線，但係今晚去到下半場，我一路標冷汗，你地集合力量幫我，叫張敬軒唔好病好唔好呀？」