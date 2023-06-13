REVISIT張敬軒演唱會｜獲尹光捧場望能組CP同台合唱 宣布辦演藝學校7月招生

自爆每日聽 AI 尹光版《一人之境》

尹光前晚成為座上客，軒公一見到對方即說：「我真係由細到大都聽你嘅作品！」全場頓時歡呼聲四起，隨即哼唱幾句《荷里活》，然後續道：「可唔可以同你開Show呀？我哋就算唔唱諧趣歌……」此時尹光即回應軒仔：「唱你嘅歌！」軒仔聽到即笑說：「如果尹光哥哥版《酷愛》都幾勁！」他以尹光腔唱了幾句《酷愛》後，自爆說：「過去呢4日，每一日朝早起身第一件事，就係開AI尹光版《一人之境》嚟聽，好鍾意嗰種感覺嗰種Touch，如果有一日可以請尹光哥哥做我嘉賓或者合作開音樂會，我最想同你唱咩歌知唔知？我唱小曲好叻，可以即刻同你組CP。」為了表達想同台合唱的渴望，軒公隨即以尹光腔哼唱幾句《酷愛》，又清唱兩句《啼笑咽緣》，他向台下的尹光表示，「好希望有一日可以同你喺台上唱歌。」誠意十足。