REVISIT張敬軒演唱會｜獲尹光捧場望能組CP同台合唱 宣布辦演藝學校7月招生

《REVISIT張敬軒演唱會》昨晚(12日)舉行第7場，連日來不少圈中捧場支持，包括近日因AI腔成為網上熱話的尹光、Candy & [email protected]、林奕匡（Phil）、桌球運動員傅家俊等。軒公得知真尹光亦是座上客，即提議兩人將來合唱，更搞笑地以尹光腔哼唱幾句《酷愛》，全場爆笑。另外，張敬軒母親亦有捧場，引來全場粉絲高喊「奶奶」。
自爆每日聽AI尹光版《一人之境》
尹光前晚成為座上客，軒公一見到對方即說：「我真係由細到大都聽你嘅作品！」全場頓時歡呼聲四起，隨即哼唱幾句《荷里活》，然後續道：「可唔可以同你開Show呀？我哋就算唔唱諧趣歌……」此時尹光即回應軒仔：「唱你嘅歌！」軒仔聽到即笑說：「如果尹光哥哥版《酷愛》都幾勁！」他以尹光腔唱了幾句《酷愛》後，自爆說：「過去呢4日，每一日朝早起身第一件事，就係開AI尹光版《一人之境》嚟聽，好鍾意嗰種感覺嗰種Touch，如果有一日可以請尹光哥哥做我嘉賓或者合作開音樂會，我最想同你唱咩歌知唔知？我唱小曲好叻，可以即刻同你組CP。」為了表達想同台合唱的渴望，軒公隨即以尹光腔哼唱幾句《酷愛》，又清唱兩句《啼笑咽緣》，他向台下的尹光表示，「好希望有一日可以同你喺台上唱歌。」誠意十足。
張媽媽捧場 粉絲起哄叫「奶奶」
軒仔與尹光的互動，令台上台下打成一遍，而張媽媽的出現，更令Fans們起哄。事緣軒仔看到台下的張媽媽即Say Hi，並指張媽媽穿上新衫來看演唱會，此時有Fans即大叫「奶奶」，聽力敏銳的軒仔聽到即提問：「邊個叫奶奶呀？」想不到這一問，卻引來更多Fans大叫「奶奶」，叫聲此起彼落，軒仔也弄得啼笑皆非。軒仔又自爆，將開辦演藝學校培育下一代，「喺呢20年累積咗唔同嘅經驗，例如舞台上嘅、待人接物、處事上等等，喺今年，我會開始帶小朋友、帶學生。演唱會過後，軒公演藝學院喺7月會公布招生，如果各位有志喺音樂界、娛樂圈發展，又或者爸爸媽媽放心將個小朋友交俾我嘅話，可以嚟報名，我會將我由細到大喺音樂上面識嘅嘢教俾佢哋。」