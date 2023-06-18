REVISIT張敬軒演唱會｜3年第51場香港騷唱到12點 張敬軒憶「故友」寄語珍惜好人好事(有片)

張敬軒在灣仔會展舉行一連11場《Revisit張敬軒演唱會》加場演出，昨晚(17日)來到尾場，亦是今年1月2日的補場。軒公甫開場已宣告「我哋今晚有大把時間。」原來他在疫情的3年間，已在香港開第51場演唱會，當晚他四度encore唱至凌晨12點，其間與全場歌迷大合唱《只是太愛你》、從未公開獻唱、林家謙作曲的《假以時日》、在歌迷即場投選下唱《明明他已離開你》、考牌之作《不吐不快》等歌曲，當唱《惜愛》前，他感觸分享與一位文具店「故友」萍水相逢的感動事，感謝香港這城市的好人好事，並寄語好好珍惜敵不過大時代變遷的人和事。
另外，當他唱黃偉文填詞的《隱形遊樂場》前，鼓勵港人「無論生活有幾艱難，現實有幾咁殘酷，都要保留自己嗰份初心。」最後他以《遇見神》為演唱會畫上圓滿句號。
向Tyson Yoshi示愛
昨晚(17日)有英皇集團主席楊受成、Tyson Yohsi和女友Christy、Gin Lee、連詩雅、陳家樂等到場支持。演唱會甫開場，歌迷已熱情尖叫，軒公籲大家留力，並笑言會展超時不用罰錢，並對著台下的楊受成說，「就算要罰都畀得起，老闆畀得起。」他在唱《病況》後，特地感激台下的Tyson Yoshi，「呢個好似細佬一樣嘅物體，喺我中Covid嘅時候12月26號晚，喺跟住嗰個禮拜，我幾乎每一日，朝頭早我未醒，佢就會Send Message問候我，一個好有心嘅男人，多謝你，我要當住Christy（Tyson女友）面講I Love You。」
自掏腰包設應援基金 免歌迷破費
軒公除了以歌聲回饋歌迷，亦詳細逐人介紹舞者和樂隊成員，以表謝意。他看到歌迷為他製作的不同形式的應援品，既感窩心又心痛，「過去呢3年，因為疫情，對於我哋各自嘅經濟上面都有一定嘅衝擊，喺呢個年頭，大家留多個錢傍身，同埋大家湊到我咁高咁大，我覺得有啲嘢應該我自己做返，所以由今個月開始，我嘅歌迷會HCFC會由我私人撥一筆應援基金出嚟，如果你想做一啲應援物品，唔好你出錢，我出錢。因為我唔識設計，我冇你哋諗得咁好，我又唔想大家使錢，所以大家申請我哋嘅基金，咁我就好開心，可以得到大家應援。」更多詳情，可留意日後HCFC公布。
嘆敵不過時代變遷
在首次encore時段，軒公《惜愛》前，分享他從廣州來港發展初期，曾入住尖沙咀一間旅館，當年人生路不熟，活動範圍只在附近的樂道、海防道一帶，他憶述在樂道一間文具店，認識了一位叫Albert的店員，「佢認得我係由廣州嚟香港發展的張敬軒，問我一個人喺香港係咪好艱難，慢慢成為朋友。」每次他往買文具寫歌時，對方總會送上文件夾、幾支筆和擦膠，非常有心。不過，他在疫情3年間都沒去過文具店，直至今次開騷前，打算去店舖探探「老友」，「入到去先知原來Albert已經俾最後一波的疫情帶走，喺我埋單時，收銀姐跟我講，『每次Albert送給你的文具，他在最後收工前都會畀返錢公司，佢知你喺香港發展唔容易，呢啲係佢送畀你。』我好愛呢個城市, 因為我覺得呢個城市對我十分之好！」
他感恩在事業起步階段，遇上身邊人的支持，「如果你跟我一樣，身邊都有那麼的一個人，不斷support你，無論是屋企人、公司同事或學校長輩，希望你好好珍惜。我們所熟悉的一個人、街道，經常幫襯的一間老店，可能敵不過大時代的變遷，轉眼間就消失得無影無踪。」
生活艱難 仍要保留初心
早前軒公往倫敦開了3場演唱會，遇到很多感人事件，並分享一位身在比利時布魯塞爾的歌迷，放工趕車往倫敦看他演唱會，因為難以負擔留宿費，完騷後抵受零下兩三度的天氣，在半夜趕車回比利時上班。他由衷多謝大家的信任和愛，送上Wyman填詞的《隱形遊樂場》，「這是他託我將倫敦帶回來的手信，鼓勵香港生活的朋友，無論生活有幾艱難，現實有幾咁殘酷，都要保留自己嗰份初心，要記得當時因咩原因選擇呢份工作，或者繼續跟心愛的人喺呢度生活落去。」
最後，軒公為自己過去20年歌唱事業作最後總結，「過咗今晚最後一場嘅REVISIT，我呢個20周年俾自己嘅旅程，就算係暫時畫上一個句號，無論今晚嘅觀眾，無論之前有冇去到紅館The Next 20嘅演唱會，多謝大家陪我行呢條路，對於我嚟講，從而家開始，呢個係新嘅開始，一個新嘅20年，希望我同大家一齊進步，多謝大家。」一如以往，軒公在尾場送上《遇見神》後，圓滿結束。
《REVISIT 張敬軒演唱會》尾場完整歌單
1. Deadline
2. Sweet Escape
3. Stop the Time
4. 單打獨鬥
5. 悲劇人物
6. 風起了
7. 夜宴
8. 迷失表參道
9. 狐
10. 隱形人
11. 傾慕
12. 裝睡的情人
13. 靈魂相認（自彈自唱）
14. 遙吻（自彈自唱）
15. 懷舊情人
16. 無城有愛
17. 兩座位跑車
18. 潛水
首度encore
19. 惜愛
20. 叮噹可否不要老
21. 隱形遊樂場
二度encore
22. 病況
23. 雪花抄
24. 只是太愛你
25. 假以時日
三度encore
26. 不吐不快
27. 預言書
28. 明明他已離開你
最後encore
29. 遇見神