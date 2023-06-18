REVISIT張敬軒演唱會｜3年第51場香港騷唱到12點 張敬軒憶「故友」寄語珍惜好人好事(有片)

張敬軒在灣仔會展舉行一連11場《Revisit張敬軒演唱會》加場演出，昨晚(17日)來到尾場，亦是今年1月2日的補場。軒公甫開場已宣告「我哋今晚有大把時間。」原來他在疫情的3年間，已在香港開第51場演唱會，當晚他四度encore唱至凌晨12點，其間與全場歌迷大合唱《只是太愛你》、從未公開獻唱、林家謙作曲的《假以時日》、在歌迷即場投選下唱《明明他已離開你》、考牌之作《不吐不快》等歌曲，當唱《惜愛》前，他感觸分享與一位文具店「故友」萍水相逢的感動事，感謝香港這城市的好人好事，並寄語好好珍惜敵不過大時代變遷的人和事。 另外，當他唱黃偉文填詞的《隱形遊樂場》前，鼓勵港人「無論生活有幾艱難，現實有幾咁殘酷，都要保留自己嗰份初心。」最後他以《遇見神》為演唱會畫上圓滿句號。

向 Tyson Yoshi示愛 昨晚(17日)有英皇集團主席楊受成、Tyson Yohsi和女友Christy、Gin Lee、連詩雅、陳家樂等到場支持。演唱會甫開場，歌迷已熱情尖叫，軒公籲大家留力，並笑言會展超時不用罰錢，並對著台下的楊受成說，「就算要罰都畀得起，老闆畀得起。」他在唱《病況》後，特地感激台下的Tyson Yoshi，「呢個好似細佬一樣嘅物體，喺我中Covid嘅時候12月26號晚，喺跟住嗰個禮拜，我幾乎每一日，朝頭早我未醒，佢就會Send Message問候我，一個好有心嘅男人，多謝你，我要當住Christy（Tyson女友）面講I Love You。」 自掏腰包設應援基金 免歌迷破費 軒公除了以歌聲回饋歌迷，亦詳細逐人介紹舞者和樂隊成員，以表謝意。他看到歌迷為他製作的不同形式的應援品，既感窩心又心痛，「過去呢3年，因為疫情，對於我哋各自嘅經濟上面都有一定嘅衝擊，喺呢個年頭，大家留多個錢傍身，同埋大家湊到我咁高咁大，我覺得有啲嘢應該我自己做返，所以由今個月開始，我嘅歌迷會HCFC會由我私人撥一筆應援基金出嚟，如果你想做一啲應援物品，唔好你出錢，我出錢。因為我唔識設計，我冇你哋諗得咁好，我又唔想大家使錢，所以大家申請我哋嘅基金，咁我就好開心，可以得到大家應援。」更多詳情，可留意日後HCFC公布。