RIIZE Anton晒童年與IU合照 兩人原本關係非淺

韓國「國民歌姬」IU，近日於當地舉行演唱會，更請來男團RIIZE的成員Anton擔任嘉賓，席上IU透露，「第一次見到Anton時，他還是一位矮小可愛的弟弟，現在他已經身高184cm，以前輩身份見到他，真是有一種奇怪而感動的感覺。」

Anton今日就在官方社交帳戶，發布童年時與IU的合照，又說：「姐姐，我永遠支持你！」在他公開的照片中，IU輕輕將手放在童年Anton的肩膀上，另一張則是成年的Anton，把手輕放在IU的肩上，一長童年與童年的對比照，滲出一種歲月溫暖的感覺。Anton又表示：「會支持IU剩下的演唱會，希望IU的fans Uaena(IU fans 暱稱)和RIIZE的fans Breeze(RIIZE fans暱稱)，未來要互相支持。」