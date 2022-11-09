Robynn再度懷孕 陀B拍新歌MV

懷孕4個月時拍新歌《自問自答》MV，她最開心陀住BB一齊拍攝。

是否男B保持神秘

再有身孕的Robynn，坦言第二胎陀得比第一胎辛苦：「我今次胃口麻麻，亦都好易攰，做宣傳就撐住，好多時坐車時會作嘔，真係幾辛苦。」問到第二胎反應與第一胎完全不同，會否今次陀仔，她笑言希望保持神秘感，稍後再公布，她謂：「生命中再多了一個他，陪著我一起拍這個MV，感覺真的好特別。」