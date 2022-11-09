Robynn再度懷孕 陀B拍新歌MV

▲Robyn找來T-Ma、Tim Lui合作的新歌《自問自答》，嘗試創作屬於自己的R&B曲風。▲
Robynn(葉中月，前名葉晴晴) 繼與林德信(Alex)合唱英語新歌《Sparkling Wine》後，推出第3首廣東歌《自問自答》，她說：「這3年多曾經充滿疑慮，不時在掙扎歌唱事業的前路如何走落去？為了照顧家庭經常忽略了自己，卻同時不是輕易放棄事業的人。問了自己很多問題，終於找到答案就是要先愛自己。」
找女詞人抒發疑問
幾乎一年沒有推出廣東歌，Robynn 說：「為咗多啲時間照顧個女兒，我的創作只能進入慢駛模式，感恩每次推出新歌都有支持的聲音……這3年間成為創作型女歌手，因為懷孕有了大女兒，用了很多時間照顧家庭，這種慢駛模式創作，我共寫下7首歌，總算對自己及樂迷都有交代。」新歌《自問自答》由 Robynn 找來T-Ma攜手創作，嘗試創作出R&B曲風，又與女填詞人Tim Lui合作，心裡疑問、懷疑自己的想法抒發出來。
是否男B保持神秘
再有身孕的Robynn，坦言第二胎陀得比第一胎辛苦：「我今次胃口麻麻，亦都好易攰，做宣傳就撐住，好多時坐車時會作嘔，真係幾辛苦。」問到第二胎反應與第一胎完全不同，會否今次陀仔，她笑言希望保持神秘感，稍後再公布，她謂：「生命中再多了一個他，陪著我一起拍這個MV，感覺真的好特別。」