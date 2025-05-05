Robynn紀念獨立發展5年 母親推出永恆之歌《Eternity》

從二人組合Robynn & Kendy到獨立音樂生涯，Robynn(葉中月)轉眼間走過5年，這段旅程可謂是充滿了挑戰與成長。而在這個特別的日子——5月5日，她發布了全新單曲《Eternity》。這一天不僅是她母親的生忌，也是她曾發行單曲《Fifth of May》的紀念日，讓這首歌更具意義。

Robynn在《Eternity》的MV中，特意邀請了她的「家中成員」——牛牛毛公仔Moo Moo擔任主角。這隻陪伴她從童年到現在的小牛，不僅見證了她的音樂旅程，還陪伴她結婚生子，真可謂是她人生的忠實夥伴。Robynn笑著說：「粉絲們都知道這隻牛牛，連林家謙、馮允謙和周殷廷都曾與牛牛合照，這次MV能讓牛牛大出風頭，真是特別的回憶！」