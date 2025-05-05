Robynn紀念獨立發展5年 母親推出永恆之歌《Eternity》

從二人組合Robynn & Kendy到獨立音樂生涯，Robynn(葉中月)轉眼間走過5年，這段旅程可謂是充滿了挑戰與成長。而在這個特別的日子——5月5日，她發布了全新單曲《Eternity》。這一天不僅是她母親的生忌，也是她曾發行單曲《Fifth of May》的紀念日，讓這首歌更具意義。
Robynn在《Eternity》的MV中，特意邀請了她的「家中成員」——牛牛毛公仔Moo Moo擔任主角。這隻陪伴她從童年到現在的小牛，不僅見證了她的音樂旅程，還陪伴她結婚生子，真可謂是她人生的忠實夥伴。Robynn笑著說：「粉絲們都知道這隻牛牛，連林家謙、馮允謙和周殷廷都曾與牛牛合照，這次MV能讓牛牛大出風頭，真是特別的回憶！」
拍攝MV時，Robynn選擇了年輕的製作團隊，想要注入更多新意，沒想到他們竟然提議要她帶上牛牛拍攝，這個想法可真是妙極了！回首過去5年的獨立音樂之路，Robynn坦言曾擔心這樣的追求會過於自私，但如今她明白，音樂是一種永恆的陪伴，無論是對聽眾還是對自己的女兒們。
《Eternity》這首歌是在疫情封城期間創作的，Robynn與馬來西亞音樂人陳奕勤隔空合作，並與老搭檔曰云和蘇道哲再度攜手，這樣的默契讓她的創作更加順利。她表示：「每首歌都是我人生的篇章，伴隨著我成長。」
在獨立音樂生涯5周年的同時，Robynn宣布將於今年8、9月間推出首張個人專輯，這張專輯如同一本聲音自傳，記錄著她這5年的所有心路歷程。她感謝所有支持她的夥伴，並計劃舉行專輯發布迷你演唱會，讓更多歌迷參與這次音樂盛宴。Robynn的音樂不僅是她的創作，更是她對生活的詮釋，期待她的音樂能在每個人的心中留下永恆的回憶。