Rosé接受英國《i-D》專訪撐NewJeans 被Taylor Swift「抄牌」：叫我有咩事隨時聯絡佢

BLACKPINK成員Rosé，近日接受英國時尚文化雜誌《i-D》的訪問，大談她錄製個人專輯的心路歷程，還有與國際樂壇天后Taylor Swift的私下友誼，她更談到對後輩NewJeans的愛。
Rosé指經歷BLACKPINK一年66場《Born Pink》世界巡演，她感到有點迷失，於是決定搬到美國加州，避開整個K-Pop高效運營結構，專心為專輯製作歌曲，她說：「可以說製作專輯的過程，對我來說非常療癒的，那是我唯一感覺自己能保持理智的地方，這也是為甚麼我做了一整年的原因。」
談到與Taylor Swift的友誼，Rosé說：「Taylor Swift真的超型！而且是一個非常有姐妹情誼的女孩。她提醒我要注意這個、那個，她試圖保護我……她還給了我她的電話號碼，還說『如果有任何問題，隨時聯絡我』。誰會這樣做啊？這可是Taylor Swift！」Rosé指成為獨立藝人並不容易，Taylor Swift卻願意指導她。
對於製作人閔熙珍與HYBE的爭議，還有NewJeans可能因此而退團，問到入行9年的Rosé有甚麼看法，「我想談論一些積極的事情，不過我非常喜歡她們(NewJeans)。」而這句話不僅展現她對後輩的支持，亦反映出她希望在音樂界創造正面的心態。