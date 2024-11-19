Rosé接受英國《i-D》專訪撐NewJeans 被Taylor Swift「抄牌」：叫我有咩事隨時聯絡佢

BLACKPINK成員Rosé，近日接受英國時尚文化雜誌《i-D》的訪問，大談她錄製個人專輯的心路歷程，還有與國際樂壇天后Taylor Swift的私下友誼，她更談到對後輩NewJeans的愛。

Rosé指經歷BLACKPINK一年66場《Born Pink》世界巡演，她感到有點迷失，於是決定搬到美國加州，避開整個K-Pop高效運營結構，專心為專輯製作歌曲，她說：「可以說製作專輯的過程，對我來說非常療癒的，那是我唯一感覺自己能保持理智的地方，這也是為甚麼我做了一整年的原因。」