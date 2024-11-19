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娛樂
2024-11-19 17:30:37

Rosé接受英國《i-D》專訪撐NewJeans 被Taylor Swift「抄牌」：叫我有咩事隨時聯絡佢

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Rosé接受《i-D》專訪，大談製作專輯的過程。

Rosé接受《i-D》專訪，大談製作專輯的過程。

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BLACKPINK成員Rosé，近日接受英國時尚文化雜誌《i-D》的訪問，大談她錄製個人專輯的心路歷程，還有與國際樂壇天后Taylor Swift的私下友誼，她更談到對後輩NewJeans的愛。

Rosé指經歷BLACKPINK一年66場《Born Pink》世界巡演，她感到有點迷失，於是決定搬到美國加州，避開整個K-Pop高效運營結構，專心為專輯製作歌曲，她說：「可以說製作專輯的過程，對我來說非常療癒的，那是我唯一感覺自己能保持理智的地方，這也是為甚麼我做了一整年的原因。」

 

談到與Taylor Swift的友誼，Rosé說對方非常重姐妹情誼。 對於NewJeans現在的困境，Rosé說非常喜歡她們。 Rosé指Taylor Swift給她電話號碼，叫她在圈中遇到甚麼事，可找她幫助。 Rosé稱，本月22日會發布另一首新歌。 經歷66場《Born Pink》世界巡演，Rosé擔言有點心力交瘁。

談到與Taylor Swift的友誼，Rosé說：「Taylor Swift真的超型！而且是一個非常有姐妹情誼的女孩。她提醒我要注意這個、那個，她試圖保護我……她還給了我她的電話號碼，還說『如果有任何問題，隨時聯絡我』。誰會這樣做啊？這可是Taylor Swift！」Rosé指成為獨立藝人並不容易，Taylor Swift卻願意指導她。

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對於製作人閔熙珍與HYBE的爭議，還有NewJeans可能因此而退團，問到入行9年的Rosé有甚麼看法，「我想談論一些積極的事情，不過我非常喜歡她們(NewJeans)。」而這句話不僅展現她對後輩的支持，亦反映出她希望在音樂界創造正面的心態。

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