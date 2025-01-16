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娛樂
2025-01-16 22:30:00

Rosé有望揮抵Lola Young 繼Psy後相隔13年 第2位K-Pop藝人英國排行榜奪冠

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英國官方排行榜出預製圖，預告Rosé排行榜奪冠。

英國官方排行榜出預製圖，預告Rosé排行榜奪冠。

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英國官方排行榜(UK Official Chart)今日發表了一篇專題報道名為「ROSÉ and Lola Young to battle for UK's Number 1 single this week(Rosé和Lola Young將爭奪本周英國單曲榜冠軍)」的文章，又說：「Rosé和Bruno Mars非常有耐心等待，而他們等待以久的結果即將出爐。」

BLACKPINK的成員Rosé，去年10月推出的神曲《APT.》，於全球掀起熱潮，本周更機會打入出名排外的UK Official Chart冠軍位置。上周《APT.》在榜單的第二位，第一名是上榜12Gracie Abrams的《That's So True》，第三位是上榜9周，Lola Young的《MESSY》。而該篇報道更製作了本周排行榜預示圖，結果是《APT.》第一、《MESSY》第二、《That's So True》降落第三位。

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Rosé成為繼Psy後，相隔13年，再有K-Pop藝人英國排行榜奪冠。 Rosé的《APT.》，成為現象級歌曲。 Rosé憑《APT.》，已經在多國奪冠。 Lola Young不敵Rosé，成為本周第二名。

APT.》已經於美國Billboard Global 200拿下第一，Hot 100榜連續兩周排名第5位，創下K-Pop女藝排名最高紀錄。現在又於UK Official Chart奪冠，令她成為繼Psy 2012年憑《Gangnam Style》空降該榜冠軍寶座後，相隔13年再有K-Pop藝人拿下第一。而《APT.》收錄在Rosé去年126日發行的首張正規專輯《Rosie》裡的首張單曲。而這首歌的靈感來自韓國廣為人知的遊戲apartment

Rosé成為繼Psy後，相隔13年，再有K-Pop藝人英國排行榜奪冠。 Rosé的《APT.》，成為現象級歌曲。 Rosé憑《APT.》，已經在多國奪冠。 Lola Young不敵Rosé，成為本周第二名。

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