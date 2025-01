Rosé有望揮抵Lola Young 繼Psy後相隔13年 第2位K-Pop藝人英國排行榜奪冠

英國官方排行榜(UK Official Chart)今日發表了一篇專題報道名為「ROSÉ and Lola Young to battle for UK's Number 1 single this week(Rosé和Lola Young將爭奪本周英國單曲榜冠軍)」的文章,又說:「Rosé和Bruno Mars非常有耐心等待,而他們等待以久的結果即將出爐。」

BLACKPINK的成員Rosé,去年10月推出的神曲《APT.》,於全球掀起熱潮,本周更機會打入出名排外的UK Official Chart冠軍位置。上周《APT.》在榜單的第二位,第一名是上榜12周Gracie Abrams的《That's So True》,第三位是上榜9周,Lola Young的《MESSY》。而該篇報道更製作了本周排行榜預示圖,結果是《APT.》第一、《MESSY》第二、《That's So True》降落第三位。