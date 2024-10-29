Rosé《APT.》Billboard奪冠 成第5位打入Hot 100榜K-Pop歌手

韓國女團BLACKPINK成員Rosé，本周成為第一位登上美國Billboard Hot 100 前10名的韓國女歌手。她與Bruno Mars合作的單曲《APT.》，在榜單中排名第8位，成就為K-Pop女歌手創下最新排名紀錄，並且在Global 200榜奪冠，充分顯示這曲的受歡迎程度。

而得知好消息的Rosé，在個人社交平台上上寫道：「世界正在發生甚麼？真的太神奇了。謝謝你們。首先多謝BLINK(BLACKPINK fans暱稱)，這是大家帶給我的，我夢想成真了。」