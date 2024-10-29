Rosé《APT.》Billboard奪冠 成第5位打入Hot 100榜K-Pop歌手

韓國女團BLACKPINK成員Rosé，本周成為第一位登上美國Billboard Hot 100 前10名的韓國女歌手。她與Bruno Mars合作的單曲《APT.》，在榜單中排名第8位，成就為K-Pop女歌手創下最新排名紀錄，並且在Global 200榜奪冠，充分顯示這曲的受歡迎程度。
而得知好消息的Rosé，在個人社交平台上上寫道：「世界正在發生甚麼？真的太神奇了。謝謝你們。首先多謝BLINK(BLACKPINK fans暱稱)，這是大家帶給我的，我夢想成真了。」
Bruno Mars第20次打入Hot 100榜前10
自從這首《APT.》自10月18日推出以來，便在全球掀起熱潮，不僅在Spotify和Apple Music上創下多項紀錄，成為全球播放量和下載量最高的韓國女歌手單曲，展現她廣泛的影響力。Rosé亦是繼 PSY、BTS、Jimin和Jungkook之後，第五位進入Billboard Hot 100前10名的K-Pop歌手。而Bruno Mars則憑藉《APT.》，第20次進入Billboard Hot 100榜前10名。
晉身與Adele監製合作
此外， Rosé正和曾為Miley Cyrus、Sia和Kelly Clarkson作曲的知名製作人Greg Kurstin合作，創作一首全新新歌，宿名為《Dance All Night》。而此曲已經在美國作曲及作詞家協會(ASCAP)註冊。Greg Kurstin 是一位多產的製作人，以精緻的音樂製作聞名，曾與Adele合作創作出熱門單曲《Hello》和《Easy On Me》，他的音樂作品遍及多位頂尖歌手，Rosé這次請來Greg Kurstin製作，使她即將於12月發行的新碟備受矚目。