Rosé X Bruno Mars洗腦神曲《APT.》 上架僅5天破1億次點擊(有片)

韓國女團BLACKPINK的Rosé，與Bruno Mars合作的二重唱歌曲《APT.》，本月18日於YouTube上架僅5天，觀看次數已達到1億次，顯示其驚人受歡迎程度。

Rosé的經理人The Black Label表示，《APT.》MV以其詼諧幽默視覺效果，吸引全球觀眾的目光，在發布首天的24小時內，點擊率就突破2,500萬次，並在全球各過榜單中，包括韓國和美國的熱門影片排行榜中佔據了首位，最厲害之處是此曲只用了一天宣傳，展現Rosé與Bruno Mars強大的吸引力。而Rosé亦創下首位K-Pop女歌手，歌曲最快破1億的紀錄。