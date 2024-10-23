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娛樂
2024-10-23 10:55:00

Rosé X Bruno Mars洗腦神曲《APT.》 上架僅5天破1億次點擊(有片)

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Bruno Mars這次幫了Rosé一把，另更多西方樂迷認識她。

Bruno Mars這次幫了Rosé一把，另更多西方樂迷認識她。

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韓國女團BLACKPINKRosé，與Bruno Mars合作的二重唱歌曲《APT.》，本月18日於YouTube上架僅5天，觀看次數已達到1億次，顯示其驚人受歡迎程度。

 

Rosé的經理人The Black Label表示，《APT.MV以其詼諧幽默視覺效果，吸引全球觀眾的目光，在發布首天的24小時內，點擊率就突破2,500萬次，並在全球各過榜單中，包括韓國和美國的熱門影片排行榜中佔據了首位，最厲害之處是此曲只用了一天宣傳，展現RoséBruno Mars強大的吸引力。而Rosé亦創下首位K-Pop女歌手，歌曲最快破1億的紀錄。

 

 

 

BLACKPINK 3位成員在同一個月推出新歌，暫時以Rosé成績最好。 《APT.》MV一個廠景拍晒，簡簡單單反而更受歡迎。 Rosé 舉起勝利V字手勢。 樂迷期待Rosé、Bruno Mars再次合作。

談到製作這首歌的特別時刻，Rosé表示：「這首歌是我在錄音室裡，根據平常和朋友玩的飲酒遊戲所啟發而寫出來。能有這麼多人一起聽、一起玩，我真的非常感動和感激。」她還提到，儘管自己有許多煩惱和擔憂，但《APT.》這首歌讓她感到快樂，並給予她繼續前行的動力，因為她感受到周圍的愛。

APT.MV

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此外，《APT.》是Rosé126日正式發行的正規專輯《rosie》中，首支發布的單曲，歌曲亦會收入在專輯裡。而隨著《APT.》的成功，fans們對《rosie》專輯的期待，以及BLACKPINK的回歸也愈加高漲。

歸前的預發行單曲，並將收錄在她的首張。隨著這張專輯的推出，粉絲們對Rosé的，這位才華橫溢的藝人無疑將在音樂界持續發光發熱。

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