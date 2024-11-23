Rose孖Bruno Mars公開合體 洗腦歌《APT.》揚威MAMA頒獎禮

韓國樂壇大型頒獎禮《Mnet Asia Music Awards》(MAMA）迎來25周年，今年首次進軍美國，先在（22日）假美國杜比劇場展開首場，再於周五及周六移師大阪京瓷巨蛋舉行一連兩場演出。

今屆MAMA分別於美國及日本搞足三場演出，美國一站由韓劇男神朴寶劍第六次擔任司儀，出席單位包括RIIZE、ILLIT、TWS，並分別獲頒「最喜愛全球表演獎」、「女子新人獎」，而TWS更連奪「男子新人獎」及「男子組合最佳舞蹈表演獎」。

至於MAMA日本首場陣容計有IVE、TXT、BOYNEXTDOOR、TREASURE、ENHYPEN及李泳知等，憑韓劇《背著善宰跑》升價十倍的新一代男神邊佑錫則擔任頒獎嘉賓，還有李智雅、安宰賢、徐仁國等韓星撐場。