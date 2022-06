混血名模Rosemary與印度裔富商Jason日前在香港正式登記註冊成為合法夫妻,兩人帶同兩個寶貝仔Hendrix及Sasha一同見證這個重要時刻,當兩人完成宣誓儀式後,Rosemary與老公立即拉下口罩來個溫馨一吻。

Rosemary與Jason早於2015年曾在印度舉行盛大婚禮,七年來過住幸福生活,並於2018年及2021年誕下兩個囝囝。近日才在港「圓婚」,Rosemary透過社交平台分享喜悅,自言沒甚麼大不了,並留言:「No biggie just making it official … finally! Thanks to all for all the love! You know who you are! 」出PO後,不少圈中好友包括樂基兒、Amanda. S、謝婷婷、Anna. R等均留言恭喜及送上祝福。