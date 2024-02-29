ROVER出道｜亨仔豪言要征服寶姐 Kim做隊長Jason Loi暫別馬介休

由《全民造星V》季軍亨仔（陳鎮亨）及殿軍希晉（王希晉）聯乘Kim（卓金樂）及Jason（雷濠權）組成的ROVER正式出道，他們夥拍期間限定跳舞組合KC（黃家灝）及Tsoul（田曜誠），今日(29日)於觀塘apm中庭舉行《ROVER X KC & Tsoul Debut》。ROVER首次現場演繹第一首作品《秒速八公里》，KC & Tsoul則現場首跳《GetSilly》。

亨仔表示過去半年都籌備了很多東西，磨合到今日，好感恩有不同人幫忙。希晉稱製作首支作品準備了半年，而且可以有屬於團隊的MV，非常享受在舞台上的感覺。Jason表示一直都不明白何謂出道，大感神奇。Kim稱心情緊張，夾band是自己的夢想，加上協助他們的人都是《造星V》見過的導師，整件事很夢幻。 提到他們要手拖手一齊看MV，他們表示當時突然覺得很感動，所以就手拖手，如今回想起來覺得很肉麻，因為4個麻甩佬在拖手。之後四子互相指責對方經常挨過來，但直言見到MV首播時，非常感動。

Jason原是澳門YouTube頻道「歡樂馬介休」成員，他表示有很多澳門的fans專程過來支持。他表示自己是換了一個地方去打拼，會多留在香港，但自己仍是學生，所以現時要兩邊走。同是學生的亨仔表示有跟學校商量，學校也很支持他去追夢，自己也打算申請休學一段時間，並透露會努力減肥，「爭個樣，同明星仲有啲距離，起碼要減肥先啦，塊面V啲，一年之內啦！」他又稱會努力跳舞，練好給寶姐看，豪言要「征服寶姐」。