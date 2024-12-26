ROVER大埔busking被驅趕無阻心情 平安夜遊走香港唱足7小時

ROVER的Kim （卓金樂）、Jason（雷濠權）、亨仔（陳鎮亨）及希晉（王希晉）昨晚平安夜舉行接力馬拉松式busking，由下午五時半唱到接近凌晨一時，遊走大埔、觀塘、旺角及中環，期間大埔站有亨仔妹妹十冰及ERROR成員Poki（吳保錡）加入，而期間大埔及旺角兩站因聚集人數太多，怕出意外被逼腰斬！



ROVER今年平安夜接龍式走訪新界、九龍及香港busking，第一站 下午五時半，亨仔同妹妹十冰在大埔火車站行人隧道率先開始，一小時後Poki加入，與亨仔合唱了兩首歌，包括：《跑吧，小丑 》及陳奕迅《葡萄成熟時》，之後Poki再獨唱《祝君好》。二人的歌聲吸引fans、Poki大埔區跑友撐場外，還吸引不少途人駐足觀看，最後考慮到安全問題，Poki由三首獨唱被逼縮成一首。而首次與Poki busking的亨仔，席間公然挑機Poki跑步，說︰「師兄，幾時帶我跑步？下個禮拜跟你跑。」但當Poki表示,隨時歡迎，一眾跑友及fans追問︰「係咪先？」，亨仔又即耍太極︰「再講！再講！我驚我跑唔郁。」非常搞笑。



隨後晚上七時半，亨仔轉到觀塘海濱公園會合希晉，在fans的燈海下唱近一小時後，再轉場到第三站旺角，ROVER合體唱了新歌《陪我一路漫遊》及出道作《秒速8公里》，而新接力的Jason則獨唱了《Miss Call》，以及右眼剛做了小手術的Kim也獨唱了《 關於我愛你 》。最後ROVER在晚上十一時五十分趕到中環9號碼頭，與Fans倒數迎聖誕，及現場同fans拍照留念。