ROVER成軍後首次busking 獲逾百人圍觀撐場

樂隊ROVER忙完十場音樂劇《重拾10分鐘》後，旋即投入本年度的第三首作品《男孩子不要流淚》宣傳，4位成員卓金樂(Kim)、雷濠權(Jason)、陳鎮亨及王希晉自今年2月ROVER成軍後，首次以歌手身份busking，早前現身旺角獻唱五首歌曲，唱足45分鐘，吸引過百粉絲及途人圍觀。

成軍後首次busking，ROVER四子均表緊張，先合體以親自作曲的新歌《男孩子不要流淚》打頭陣，隊長Kim分享說：「希望借住首歌表達男孩子亦有流淚權力，流淚並不等於柔弱，大家一直都覺得『男兒有淚不輕彈』，但其實喊係抒發情感途徑，大家想喊就喊出來嚟。」其後，每位隊員各人表演單曲，第二副隊長亨仔自彈自唱深情演繹鋼琴版《新不了情》，「唔知點解好緊張，手都震埋，好似番返比賽咁。」Kim接力彈結他翻唱陳奕迅的《好久不見》，「今次係我第一次正式busking，之前試過一次，係朋友度亂入，真係好好feel。」

感激粉絲炎夏撐場

隨後第一副隊長Jason一出場就問粉絲：「有冇睇我IG Cover？如果有就知我會唱咩！」有粉絲隨即大叫：「唱《愛在記憶中找你」，而Jason盡顯搞鬼一面，為大家帶來同是由林峯演唱的《愛不疚》，更邀請亨仔伴奏鋼琴。而唯一隊員希晉則帶來周興哲的《以後別做朋友》，更找來出道前一同busking的好兄弟伴奏，他剖白道：「呢位朋友係我未出道已經一齊玩音樂，我哋一開始咩都唔識，即使我哋中間有拗撬，但係我哋依然繼續一齊向音樂夢進發。」

快閃Busking後，眼見粉絲未有離開，ROVER 四子再為大家帶來最後一首歌曲《男孩子不要流淚》，再次感謝粉絲在天氣炎熱下仍然到場支持，並跟全場粉絲大合照。