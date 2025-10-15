ROVER拍綜藝驚爆有成員受傷入院 希晉Kim畏高爆喊兼爆粗

男團ROVER四子陳鎮亨(亨仔)、卓金樂(Kim)、王希晉和雷濠權(Jason)出道去年初成軍至今，除了替出音樂作品，亦主持綜藝節目《ROVER團魂修煉》，不過主持能力毀譽參半，故此特地找來「綜藝老鳥」陳安立(Brian)作指導，與四子齊齊出埠海南島拍全新節目《ROVER綜藝咁樣樣》。ROVER四子今日(15日)聯同Brain現身記者會，分享有笑有淚的拍攝點滴。

從預告片所見，ROVER四子挑戰高空極限運動，驚到喊兼連環爆粗，其中有成員更面臨生命危險，受傷入院。他們接受訪問時自言，在Brain的帶領下，主持節目能力由0分升到1分，「零基礎」躍升至「入門級」。談到難忘經歷，畏高的Kim率先自爆，「因為我係極度畏高，因為要喺高位逗留好驚，醞釀好耐情緒，驚到喊，而且講唔到嘢。」希晉自言沒有Kim那麼畏高，但見到機械簡陋，「開門閂門格格聲，反而最驚生命危險，「我連跳樓機都唔敢玩，但喺上面等好耐，所以好多粗口。」Jason和亨仔就大爆希晉爆粗兼爆喊，亨仔笑言，在地面呼喊其他遊客為Kim打氣，給予滿滿的情緒價值。

享仔繼續爆料有成員負傷拍攝，「佢都好專業，耽誤幾個鐘後，佢堅持話唔得，點都要拍落去，即使製作勸佢休息，佢都堅持捱落去。」雖然他沒有明言是哪位成員，但說畢就將咪遞給Jason，似乎有所暗示。Jason就分享探靈經歷，「我第一次驚到成個人痺咗，由頭痺到落腳趾尾，但其實冇見到任何嘢。」希晉被Brain大爆非常眼淺，經常落下男兒淚，他解釋因節見內容令他聯想起前陣子的迷惘期，「那時有點迷失，因為呢個團綜令我哋團魂更強，feel到繼續有力去衡，無咁迷茫。」

亨仔「操fans？」

亨仔早前跟師兄保錡考個人健身教練牌照，竟說獲得牌照後要「操」Fans，3位隊友被嚇到目瞪口呆，他才發現講錯話，更正其意思是提供訓練，並更正指要Jason加操，揚言ROVER要一齊玩HYROX比賽。

希晉躺贏

談到早前以《愛晴當入樽》成員身份出度TVB活動，希晉獲選為「神射手」，他自爆，「其實我剩係去咗嗰場比賽，但嗰日係季軍戰，我諗住呃個獎牌，因為俾咗成千蚊無理由唔打，所以我都要過去落場，點知俾我躺贏拎咗個冠軍，好開心冇白費嗰千幾蚊。」對於193郭嘉騷都有資助球隊參賽，希晉就懵然不知，不過就大爆193遲到，沒有落場出賽。