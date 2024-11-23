ROVER新歌回望9個月音樂夢旅程 從零默契走到勁有團魂

由雷濠權(Jason Loi)、陳鎮亨(亨仔)、卓金樂(Kim)和王希晉(希晉)組成的樂隊 ROVER今日推出2024年最後一首歌曲《陪我一路漫遊》，為出道9個月的小總結。ROVER 回望過去這9個月的音樂夢旅程，有笑有淚充滿挑戰，沿路靠著fans的支持外，四子更感恩 是兄弟間的扶持、成長，擁抱彼此間的好與壞。

歌詞訴心聲 ROVER第四首新歌《陪我一路漫遊》由ROVER作曲、Oscar填詞、Edward Chan 監製，是 四子出道以來不夠一年的小總結，隊長Kim說:「多謝Oscar嘅詞講出我哋嘅心聲，由第一 句『一轉眼已站在這裏，真心擁抱各自的過去』到『陪同我放膽走 陪同我遠闖大宇宙』。呢一年真係過得好快，由參賽、組band、學寫歌、建立ROVER band 房，我哋四個由唔識零默契，到而家了解對方、明白對方，仲有Radar(ROVER fans暱稱) 的陪伴，令到我哋真係可以放膽去試去闖更遠。」

自知有不足 感激粉絲不離不棄 為記錄ROVER的成長與兄弟情，MV收錄了四子出道以來一些演出、兄弟間打鬧、還有各人 互相展示偷拍的兄弟黑圖畫面，不能少還有早前ROVER fans meet與Rader一齊做ROVER 團手勢的畫面，當晚還邀請了現場近200位歌迷，即場與ROVER合唱了《陪我一路漫遊》 尾段「wo...wo..」以感謝歌迷在他們尚有很多不足，這段時間的不離不棄。