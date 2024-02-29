ROVER正式出道上台唱歌超緊張 KC拍Tsoul盼為舞蹈圈增光

由《全民造星V》季軍的亨仔（陳鎮亨）及殿軍的希晉（王希晉）聯乘Kim（卓金樂）及Jason（雷濠權）組成的ROVER今日正式出道，他們夥拍期間限定跳舞組合KC（黃家灝）及Tsoul（田曜誠），今日(29日)於觀塘apm中庭舉行《ROVER X KC & Tsoul Debut》。ROVER首次現場演繹作品第一首歌《秒速八公里》，KC & Tsoul則現場首跳《GetSilly》。

ROVER唱出自己作品《秒速八公里》時，因太過緊張原故，有些失準，之後漸趨穩定。唱畢之後，主持謝茜嘉著他們自我介紹一次時，他們大叫出自己組合名字，之後大家再一齊深呼吸，可見他們很緊張。Kim先解釋ROVER一字有探索的意思，亨仔表示大家花了半年時間去磨合，才開始有分工的默契，如希晉會給予主意，其餘成員就會想樂曲部份。

希晉及Jason很感恩有屬於他跟3位兄弟的作品以及多謝大家的幫忙才可以令ROVER出道。亨仔特別點名多謝Edward Chan循循善誘及幫忙。談到他們4位都是主音，他們表示會負責唱出歌曲不同部份，因為有些地方高音、低音，他們會自動應投唱出自己啱唱的部份。謝茜嘉更透露ROVER下午到電台宣傳新歌時，四子更手拖手，著他們現場做一次手拖手的動作，Jason及Kim就非常怕羞，相反希晉及亨仔就主動拖住他們。