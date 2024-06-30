ROVER狂風暴雨打頭陣雨 P1X3L盼可以再開騷

昨日舉行的《The Nextwave 沙灘音樂節》，新晉樂隊ROVER負責打頭陣出場，怎料突然落大雨，不過Rover愈大雨愈投入，完show他們接受訪問時稱：「我哋覺得落雨係加分嘅，好似濕到似韓國阿Rain咁。其實落雨嘅氣氛更加high， 因為你落雨時候氣氛更好，好興奮。(但阿Rain會除衫？)我都除咗件裇衫啦，淨著件底衫。」

Rover第一次做沙灘戶外騷，問他們會否想參與多些outdoor show，他們說：「做outdoor係絕對爽嘅。今日我哋係第一隊表演，但到場已見到好多人，中午時候太陽好猛烈，然後落大雨大家都冇走，擔住遮睇騷，氣氛真係好，亦因為咁，我哋更加努力去完成表演。」