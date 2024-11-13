ROVER被爆band房陋習 四子爆喊感激兄弟粉絲支持

樂隊ROVER早前於尖沙咀舉行Fans club聚會，爆喊感激fans支持。

樂隊ROVER早前於尖沙咀舉行Fans club聚會，現場近二百粉絲出席，四子感謝不少歌迷由參賽《全民造星》一直支持，同時亦感謝經理人寶姐照顧陪伴走過低潮，承諾會努力及聽話，最後四子爆喊，淚灑舞台，真情流露。席間，寶姐亦大爆四子秘密及陋習，將ROVER band房實況毫無保留地搬到台上，無懼脫粉。

隊長Kim率先爆喊 歷時超過3小時的聚會，先有經理人寶姐大爆四子黑圖及陋習，笑言fans睇完可能會脫粉。而被揭發陋習包括：亨仔band房的電子琴留下染血紙巾、各人遺下大大小小的膠水樽等，寶姐也透露了四人在完賽後，等待公司安排到組band到2月29日正式道的心情起跌及困難。接著當ROVER準備唱出出道歌《秒速8公里》時，作為隊長的Kim已忍不住，眼泛淚光說：「呢首歌對我哋嚟過好重要，好代表到我哋一開始，開始我哋冇咩名氣，可能到而家都冇咩名氣，但好多謝你哋(fans)唔介意，好無私由造星支持我哋到宜家。」希晉亦坦言每次唱《秒速8公里》，腦裡就好像走馬燈一樣，重現了由造星到組band的畫面，而眼淺的亨仔亦受感染眼濕濕。

希晉自爆曾以淚洗面 從互不認識、音樂底子也深，到走在一起學作曲學夾band，以一起追尋音樂夢，路途並不容易，但4位互相扶持鼓勵，終於走過各人最迷惘時間，希晉爆喊分享《造星5》進入10强時，因給予自己過大壓力，終日以淚洗面，說：「嗰時好驚做唔好，好大好大壓力，由細到大好少俾人讚，但到而家我有粉絲、四個兄弟、寶姐陪係身邊，我之前唔識表達自己嘅情緒，但係我覺得入咗ROVER之後，我好開心，覺得而家喺我人生入面最開心嘅時候！」